Исследование: Риск умереть от коронавируса в Бразилии выше у темнокожих

Группа бразильских исследователей после анализа данных министерства здравоохранения страны пришла к выводу, что риск погибнуть от осложнений, вызываемых COVID-19, выше у темнокожих бразильцев, чем у белых. Но это не всегда связано с их социальным статусом и сферой деятельности.

"Мы думали, что смертность среди темнокожих была выше из-за того, что они работают в незащищенных от вируса областях. Но не всегда это соответствует действительности", - рассказал координатор исследования и социолог Бразильского центра анализа и планирования (Cebrap) Ян Пратес, чьи слова приводит газета Folha de S. Paulo.

Свои выводы исследователи сделали на основе анализа данных 65,7 тысячи жертв коронавируса в прошлом году. Они рассматривали только те анкеты министерства здравоохранения, где указывалась профессия умершего.

В абсолютных числах больше всего погибших оказалось среди работников торговли, сферы услуг, сельского хозяйства и транспортного сектора. Их доля составила около 20 процентов от общего числа. В прошлом году причиной четверти всех смертей в системах здравоохранения и общественной безопасности Бразилии также стал коронавирус.

Во всех сферах деятельности, за исключением сельского хозяйства, риск умереть от вызываемых COVID-19 осложнений выше был у темнокожих, чем у белых мужчин. Даже среди адвокатов, инженеров и архитекторов этот показатель варьировался на уровне 43-44 процента.

"Это подсказывает нам, что даже темнокожие, получившие хорошую профессию, не защищены от факторов риска, что только усиливает неравенство", - делает вывод Пратес.

Но хуже всего обстоят дела у темнокожих домработниц. Риск стать жертвой коронавирусной инфекции среди этой категории граждан на 112 процентов выше, чем у белых.