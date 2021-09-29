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29.09.2021 07:41
Рубрика: Экономика

Как обезопасить квартиру с газовой плитой

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 223(8574)
Обновить кухонную технику и позаботиться о соседях, чтобы избежать взрывов газа в многоэтажных домах, советуют эксперты. О том, что можно предпринять для своей безопасности, рассказала директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.
Вопрос "А так уж ли нужны рядовому потребителю газоанализаторы?" не так прост, как кажется на первый взгляд. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Вопрос "А так уж ли нужны рядовому потребителю газоанализаторы?" не так прост, как кажется на первый взгляд. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Вопрос "А так уж ли нужны рядовому потребителю газоанализаторы?" не так прост, как кажется на первый взгляд. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Самый явный признак тревоги - неприятный запах газа. Даже почти незаметный "аромат" - повод для вызова аварийных служб. Насторожитесь, если пламя на газовых конфорках меньше обычного, духовка не прогревается, появились оранжевые язычки пламени. Проверяйте тягу в вентиляции, открывайте форточку при работающей плите: даже если случится утечка газа, его будет понемногу вытягивать на улицу, концентрация будет ниже.

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Стоит заняться и профилактикой. Жители многоэтажек с газовыми плитами должны заключать договоры со специализированной организацией на ежегодное техобслуживание и ремонт оборудования, объясняет Вепрецкая. Специалисты проверяют герметичность соединений, регулируют и очищают от загрязнений горелки. Пустить сотрудника этой организации в квартиру - обязанность потребителя, подчеркивает Вепрецкая.

Жильцов должны заранее оповестить о плановом осмотре. Если проверяющих в квартиру не пускают, те имеют право отключить от газа весь дом, и такие случаи бывают. Причем для возобновления подачи газа газовщики обязаны опять же проверить работоспособность оборудования во всех квартирах. При отказе даже одного жителя газ не подключается.

В магазинах продаются газоанализаторы - при утечке газа прибор "поднимает тревогу". Обязанности устанавливать газоанализатор около газовой плиты (чем запугивают пенсионеров мошенники) нет. Вопрос, нужны ли газоанализаторы, неоднозначный. В продаже есть приборы для промышленных производств, они очень чувствительные и за ними нужен особый уход (еженедельная профилактика, очистка). Дешевые приборы тоже доставляют массу хлопот, поднимают тревогу не по делу: при повышении температуры в комнате, при появлении пара во время приготовления пищи.

Для газоанализаторов нужна еженедельная профилактика и очистка

Более оптимальный вариант - установить газовую плиту с системой газ-контроль: если огонь гаснет, подача газа блокируется. Самая дешевая плита с газ-контролем стоит примерно на 5 тысяч дороже, чем без него, разница сопоставима с ценой газоанализатора.

Сотрудники газовых служб будут заходить в квартиры граждан по QR-кодам

А вот уберечься от неадекватного соседа шансов нет, разводят руками эксперты. "Отключить плиту у соседа-алкоголика можно, если он, например, не пустил в квартиру проверяющих, но при этом могут отключить вообще весь дом. Зачастую сложно знать наперед, кто из соседей неадекватно себя поведет или у кого возникнут суицидные желания", - подчеркивает Вепрецкая. В интернете часто разворачиваются дискуссии: как быть, если пожилой сосед регулярно забывает следить за кастрюлей на плите. Среди советов - купить ему плиту с газ-контролем или хотя бы микроволновку либо ежедневно приносить ему горячий обед, освободив от дежурства у плиты.

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