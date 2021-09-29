Как обезопасить квартиру с газовой плитой

Самый явный признак тревоги - неприятный запах газа. Даже почти незаметный "аромат" - повод для вызова аварийных служб. Насторожитесь, если пламя на газовых конфорках меньше обычного, духовка не прогревается, появились оранжевые язычки пламени. Проверяйте тягу в вентиляции, открывайте форточку при работающей плите: даже если случится утечка газа, его будет понемногу вытягивать на улицу, концентрация будет ниже.
Стоит заняться и профилактикой. Жители многоэтажек с газовыми плитами должны заключать договоры со специализированной организацией на ежегодное техобслуживание и ремонт оборудования, объясняет Вепрецкая. Специалисты проверяют герметичность соединений, регулируют и очищают от загрязнений горелки. Пустить сотрудника этой организации в квартиру - обязанность потребителя, подчеркивает Вепрецкая.
Жильцов должны заранее оповестить о плановом осмотре. Если проверяющих в квартиру не пускают, те имеют право отключить от газа весь дом, и такие случаи бывают. Причем для возобновления подачи газа газовщики обязаны опять же проверить работоспособность оборудования во всех квартирах. При отказе даже одного жителя газ не подключается.
В магазинах продаются газоанализаторы - при утечке газа прибор "поднимает тревогу". Обязанности устанавливать газоанализатор около газовой плиты (чем запугивают пенсионеров мошенники) нет. Вопрос, нужны ли газоанализаторы, неоднозначный. В продаже есть приборы для промышленных производств, они очень чувствительные и за ними нужен особый уход (еженедельная профилактика, очистка). Дешевые приборы тоже доставляют массу хлопот, поднимают тревогу не по делу: при повышении температуры в комнате, при появлении пара во время приготовления пищи.
Более оптимальный вариант - установить газовую плиту с системой газ-контроль: если огонь гаснет, подача газа блокируется. Самая дешевая плита с газ-контролем стоит примерно на 5 тысяч дороже, чем без него, разница сопоставима с ценой газоанализатора.
А вот уберечься от неадекватного соседа шансов нет, разводят руками эксперты. "Отключить плиту у соседа-алкоголика можно, если он, например, не пустил в квартиру проверяющих, но при этом могут отключить вообще весь дом. Зачастую сложно знать наперед, кто из соседей неадекватно себя поведет или у кого возникнут суицидные желания", - подчеркивает Вепрецкая. В интернете часто разворачиваются дискуссии: как быть, если пожилой сосед регулярно забывает следить за кастрюлей на плите. Среди советов - купить ему плиту с газ-контролем или хотя бы микроволновку либо ежедневно приносить ему горячий обед, освободив от дежурства у плиты.