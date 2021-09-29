Как преодолеть все эпидемиологические барьеры и проехать пол-Европы

Этим летом многие раздумывали, куда поехать в отпуск. Кто-то рванул в Крым, кто-то в Турцию. А ведь кому-то хотелось, посидеть на Монмартре, посмотреть на Прагу или попить баварского. Да и желания привиться западной вакциной, чтобы свободно летать по миру, никто не отменял. Однако Германия, Чехия, Франция, Австрия, Польша и многие другие европейские страны для россиян закрыты. Но опыт подсказывал, что безвыходных путей нет. Корреспондент "РГ" - Недели проверил на себе возможные варианты.

Мимо патрулей

На форумах профессиональных туристов свежей информации по Европе мало. В условиях быстро меняющихся правил въезда в ЕС комментарии и полезные подсказки устаревают быстро.

Полная ясность есть лишь с возвращением из Европы в Россию. Привитому одной из трех российских вакцин надо лишь иметь билет. Иностранцам же надо сделать по прилете в Москву, Питер или другие города РФ два ПЦР-теста, через два дня по прилете и накануне отлета назад в Европу. Необязательно даже быть вообще хоть чем-то привитым. В общем, проблем нет.

А вот с въездом в ЕС все гораздо сложнее. Когда я перед поездкой позвонил в пресс-службу немецкого посольства в Москве и спросил, как попасть в Германию, то девушка ответила мне, что, скорее всего, никак. И даже если они в пресс-службе дадут мне с собой бумагу о том, что просят содействия погранорганов ФРГ, это не гарантирует, что пограничники в аэропорту Берлина или Франкфурта войдут в положение и впустят меня в страну. Рисковать не хотелось, поэтому пришлось искать другие варианты.

Приятель посоветовал схему: попросить немецких друзей оформить в любой немецкой клинике запрос о вызове якобы на лечение. Схема рабочая, вариант хороший, но врать мне не хотелось.

Оставался выход: найти страны, которые впускают без европейской вакцины, а дальше взять машину в прокат и попытаться проехать в Германию для освещения выборов в бундестаг и по возможности ревакцинироваться после "Спутника" еще и разрешенной в ЕС прививкой "Йенсен".

Таких стран несколько. Например, для въезда в Португалию нужен только ПЦР-тест. Но ехать оттуда в Фатерланд далековато. Тем более что ведь надо еще и возвращаться. Арендованную машину можно, конечно, бросить и в Германии и оттуда улететь в Москву, но тогда придется заплатить еще как минимум 600 евро, чтобы прокатная фирма сама вернула авто назад. Оставались Хорватия, Венгрия и Румыния. Самая подходящая по километражу - Венгрия. Там признают наш "Спутник" и россиян впускают к себе без проблем. Из Будапешта до Берлина примерно 1000 км через Словакию и Чехию. Либо 1100 км, но маршрутом через Австрию, до Марбурга-на-Лане, где я когда-то учился.

Я выбрал австрийский вариант. Но изначально было неясно, как пропускают на границе. На форумах все сходились в одном: пересекать внутренние границы ЕС на поезде или автобусе бесполезно. На границах проверяют всех.

Вообще, надо сказать, что из-за этой пандемии с правилами и транзитом по Европе полная неразбериха и вакуум достоверной информации. Разные страны вводят собственные правила, игнорируя Брюссель, чуть ли не ежедневно. В самолете один из пассажиров, проживающий в Венгрии, рассказал мне, что месяц назад ездил из Будапешта в Вену на машине и на границе контроля не было... Приободренный я взял машину напрокат и уже через 200 км на границе с Австрией смог убедиться, что информация у моего собеседника была устаревшей. Контроль был. Причем тотальный. Австрийские пограничники стояли стеной и проверяли каждую машину. Я приготовился к худшему, но когда дошла моя очередь, австриец заговорил со мной по-немецки, несмотря на то, что я был на авто с венгерскими номерами. Я ему ответил также по-немецки, сказав, что еду в Германию транзитом через Австрию по делам и задерживаться в Австрии не намерен. Уверен, что именно язык меня и спас. Пограничник даже не спросил документы, а лишь сказал мне проезжать.

На границе Австрии с Германией немецкие пограничники стояли на автобане и там выборочно проверяли. Но мне повезло. Когда дошла очередь до меня, то девушку полицейскую кто-то окликнул из коллег и она отвернулась. Поэтому я просто въехал в Германию без досмотра. Так что тем, кто хочет повторить мой опыт, можно сказать так: лотерея, 50 на 50. Но попытаться можно. Расходы: примерно 14 тысяч рублей на авиабилет из Москвы до Будапешта и примерно 110 евро в день за прокат машины. Можно дешевле, но не в аэропорту и только по предварительному интернет-заказу. И главное, не забывать покупать виньетки за проезд по автобанам. В Австрии проезд стоит 15 евро. При наличии авто, взятом в венгерском прокате, за дороги в Венгрии платить не надо. Виньеты за автобаны Чехии и Словакии обойдутся в 38 евро. Никакие стикеры клеить на лобовые стекла, как раньше, уже не надо. Теперь при покупке чешских и словацких виньет номера машины просто заносят в компьютер и на автобане умные камеры их считывают. И если проезд не оплачен, то автобанная полиция, которой на трассах в избытке, что в Чехии, что в Словакии, обязательно догонит, остановит и оштрафует.

Правила проезда внутри ЕС меняют постоянно. В обход Брюсселя

Вакцинный туризм

Вакцинный туризм в Венгрии и Румынии пока встал на паузу. Там временно перестали прививать иностранцев.

На форумах предлагали Сан-Марино, там вакцинируют "Спутником", но при этом выдают европейский сертификат с подтвержденным QR-кодом ЕС. А еще предлагали попробовать в Берлине, там якобы проще отношение к иностранцам в вакцинационных центрах. Но я выбрал свой Марбург и не прогадал. Логика была простой. В университетском городе, где учатся тысячи иностранных студентов, точно должны прививать всех. Так и оказалось. По приезде в Марбург я с утра пошел в центр вакцинации и честно сказал, что я иностранец, но хочу вакцинироваться прививкой "Джонсон и Джонсон", поскольку она однокомпонентная. Девушка-волонтер спокойно ответила, что, мол, без проблем. Помогла мне заполнить формуляры и показала путь дальше к врачу. Врач расспросил о моих заболеваниях, самочувствии, аллергических реакциях и отправил в распоряжение медсестры. Прививка оказалась бесплатной. Никаких побочных эффектов в виде раздражения в месте укола на руке, головокружения или повышения температуры у меня не возникло. Поэтому данный вариант теперь могу рекомендовать всем, кто хочет ревакцинироваться после "Спутника" еще и европейской прививкой.