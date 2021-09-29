Как продать машину, продолжая на ней ездить

Ситуация, когда срочно нужны деньги, может возникнуть у каждого, и бывает, что финансовой "подушки безопасности" для решения проблемы недостаточно. В этом случае вполне естественно желание одолжить нужную сумму.

При возвратном лизинге владелец имущества может выкупить его обратно после окончания срока аренды. Фото: Photoxpress

В потоке рекламы в интернете и популярных мессенджерах часто встречаются компании, дающие деньги в долг. Среди их предложений не так давно появился и "возвратный лизинг". Что это такое и насколько безопасно пользоваться такой услугой, помог разобраться начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Что такое возвратный лизинг?

Лизинг - это услуга финансовой аренды, чем-то похожая на покупку в кредит. Возвратный лизинг немного сложнее обычного: лизинговая компания выкупает у клиента автомобиль по сниженной стоимости и сдает ему же в аренду. В конце срока аренды хозяин имущества выкупает свою машину обратно.

Эта схема называется возвратный (или обратный) лизинг. Пользуются услугой организации и предприниматели в случае, когда срочно нужны деньги. Описанная схема легальна и удобна, ее используют для выдачи займов на предпринимательскую или инвестиционную деятельность.

Капля дегтя - псевдолизинг

Заемщики часто становятся жертвами недобросовестных компаний, которые под уверения о предоставлении возвратного лизинга незаконно выдают займы. Это так называемый псевдолизинг. "В соответствии с законом о потребительском кредите только легальные организации, имеющие разрешение на это от Банка России, могут выдавать потребительские займы и кредиты", - отмечает Евгений Балычев.

Чем это грозит?

Нелегальные кредиторы пользуются тем, что проценты и неустойки по лизингу ничем не ограничены. В договоре псевдолизинговые организации могут прописать огромные пени и штрафы, могут не указать обязательные дополнительные расходы в графике платежей или вообще предоставить клиенту неверный график погашения долга.

"Договор могут составить так, что придется сильно постараться, чтобы совершить платеж вовремя, а при малейшей просрочке транспортное средство компания может изъять. После этого клиент теряет право выкупить автомобиль, - рассказал Евгений Балычев. - Если обратиться к легальному кредитору, такого не произойдет: в случае малейших разногласий клиенты, считающие, что их права нарушены, могут обратиться в Банк России".

Для псевдолизинговой компании гораздо выгоднее забрать транспорт у клиента, потому что рыночная стоимость его в несколько раз превышает сумму займа.

Как быть?

Защититься от недобросовестных компаний поможет универсальный совет: проверьте легальность кредитора! Все компании, осуществляющие финансовые операции, должны иметь лицензию Банка России, проверить ее можно на сайте регулятора и в приложении "ЦБ онлайн".

"Профессиональную деятельность по выдаче потребительских займов могут осуществлять только организации с лицензией Банка России на предоставление кредитов (банки) или финансовые организации, которые состоят в реестрах участников финансового рынка - микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитно-потребительские кооперативы (КПК и СКПК). Все остальные организации предоставляют займы нелегально, - уточнил Евгений Балычев.

Банк России призывает граждан быть бдительными. Прежде чем заключать договор, обязательно убедитесь в отсутствии вашего кредитора в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Список регулярно обновляется, ознакомиться с ним можно на сайте Банка России.

"Пробить" компанию можно и на сайте www.all-leasing.ru. Кроме того, стоит проконсультироваться со специалистами перед обращением за лизингом.