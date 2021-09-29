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29.09.2021 07:34
Рубрика: Экономика

Как рассчитать расход газа для отопления загородного дома

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 223(8574)
Газ - наиболее дешевый способ отопления для загородного дома.
В хорошо утепленном доме потери тепла будут минимальными, а если пренебрегать правилами утепления, расход газа для обогрева может возрасти вдвое больше нормы. Фото: Александр Рюмин / ТАСС В хорошо утепленном доме потери тепла будут минимальными, а если пренебрегать правилами утепления, расход газа для обогрева может возрасти вдвое больше нормы. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В хорошо утепленном доме потери тепла будут минимальными, а если пренебрегать правилами утепления, расход газа для обогрева может возрасти вдвое больше нормы. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

У этого утверждения есть противники, которые доказывают, что газовое оборудование и подключение к трубе стоят больших денег и эти затраты не оправдывают себя в уже построенных домах небольшой площади (до 100 кв. метров) с обыкновенной дровяной печью. Мы не будем спорить, эта точка зрения имеет право на существование, но для домов большей площади, а тем более новых домов, газ - наиболее оптимальное решение.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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И, что важно, значительно менее трудозатратное - чтобы зимой обогреть даже небольшой дом дровами, закидывать в печь их придется два-три раза, а перед этим поколоть, сложить, принять, купить.

Естественно, перед подключением к трубе нужно знать, какой объем газа потребуется для максимально комфортного проживания в доме даже в самые лютые морозы.

Это нужно не только для расчетов будущих затрат на отопление, но и упростит выбор газового оборудования, которое придется покупать.

Для расчета расхода газа надо отталкиваться от необходимой тепловой мощности, требуемой для обогрева дома. Есть стандартная формула: 0,1 кВт*1 кв. метр. По ней все просто, на час обогрева дома площадью 100 кв. метров потребуется - 10 кВт тепла, 150 кв. метров - 15 кВт, 200 кв. метров - 20 кВт. Но газовый котел не работает постоянно, поэтому для расчета суточного потребления газа итоговое значение делят на два и умножают на количество часов в сутках - 24. В результате для среднестатистического дома площадью 100 кв. метров получается формула 0,1*100/2*24=120 кВт. К полученному результату нужно прибавить 20% расхода тепла на вентиляцию и на обеспечение горячего водоснабжения: 120+20%=144 кВт. Столько в среднем тепловой энергии в день нужно для обогрева дома площадью 100 кв. метров.

Чтобы узнать ежедневное потребление газа в кубометрах, нужно суточный расход тепловой энергии разделить на значение удельной теплоты сгорания природного газа - 9,3 кВт. Получается: 144/9,3=15,48 кубометра газа, которые лучше округлить до 16 кубометров в сутки. В месяц выходит 480 кубометров газа.

Но проблема в том, что эта формула дает среднее значение, поэтому, используя только ее, легко можно замерзнуть в холода.

Например, для жителей северных регионов лучше закладывать в изначальную формулу расчета необходимой тепловой энергии 0,2 кВт*1 кв. метр, а на юге Краснодарского края можно использовать формулу 0,08 кВт*1 кв. метр.

Кроме этого нужно учитывать коэффициент полезного действия газового котла, который в разных моделях колеблется от 88 до 95%, поэтому к окончательному результату придется прибавить 5-12% потерь мощности.

В результате для старого дома площадью 100 кв. метров, например в Северной Карелии, может потребоваться в день почти 36 кубометров газа, а в месяц - 1075 кубометров. Впрочем, это не отменяет бесплатной газификации, напомним, ограничение - не более 7 кубометров в час.

Фото: Алексей Гусев
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Также не меньшее значение имеет энергоэффективность дома, то есть насколько быстро он охлаждается, теряя тепло. В хорошо утепленном доме потери будут минимальны. А в старом давно не ремонтируемом доме расход газа для его обогрева может увеличиться в два раза.

Уровень газификации регионов России к 2030 году должен вырасти до 82,9%. В период 2021-2026 годов газ планируется провести минимум в 538 тысяч домовладений и квартир.

Уже в этом году заработала программа социальной газификации - доведение газа до границ домовладений без привлечения средств граждан. В уже подключенных к газу населенных пунктах проходит догазификация - подключение к газу домов, к которым ранее не была подведена газовая сеть.

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