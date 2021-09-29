Кара Содома прилетела из космоса

Библейские истории не дают покоя науке. Периодически ученые выдают сенсации, что то или иное событие, рассказанное в древних писаниях, подтвердили исследования археологов. Сейчас в журнале Scientific Reports опубликована последняя новость: на древний город в долине реки Иордан примерно 1650 лет до н.э. обрушился метеорит. Речь идет о городе Талль-эль-Хаммам (некоторые ученые считают, что это и есть знаменитый Содом). В то время он был в 10 раз больше Иерусалима и в 5 раз больше Иерихона.

Надо подчеркнуть, что обычно ученые предлагают лишь гипотезы событий, особенно произошедших тысячи лет назад. Но в данном случае международная группа исследователей заявила о катастрофе с большой уверенностью. По мнению ученых, у них на руках есть весомые улики, которые позволяют делать подобные заявления.

Очевидные следы визита гостя из космоса археологи нашли в слое толщиной 1,5 метра, состоящем из сгоревшей органики, пепла, фрагментов обгоревших скелетов. Также найдены осколки керамики и кирпича со следами воздействия температуры 2000 градусов Цельсия. Тогда у человека не было способов достичь таких градусов.

А еще в слое обнаружены платина, никель, иридий - металлы, которых очень мало в поверхностных слоях Земли, зато много в астероидах. Кстати, именно иридий подсказывает, насколько сильно были когда нагреты места раскопок. Температура его плавления 2466 градуса. И вот что странно. Все это перемешано с большим количеством соли. Она покрывает и все окрестности, создавая засоленный круг диаметром в 50 километров. В нем находится 120 заброшенных поселений того же времени. В течение 600 лет люди не возвращались сюда, так как при таком количестве соли в почве на ней не могли расти культурные растения.

Откуда и почему появилась соль в таком огромном количестве? По мнению ученых, ее из Мертвого моря выбросил сверхмощный взрыв, вызвав "соляной дождь". Пытаясь найти аналогии, исследователи рассмотрели разные варианты. Например, испытания атомных бомб. Действительно на полигоне Тринити в США есть сходные фрагменты кварца, получившегося из песка при высоких температурах и давлениях после ядерного взрыва. Но какие могли быть 1600 лет до н.э. атомные испытания? Да и такое высокое содержание металлов не вписывается в картину взрывов.

Следы визита гостя из космоса обнаружены в слое толщиной 1,5 метра

Зато есть другой очевидный виновник катастрофы - взрыв в воздухе. По многим параметрам все это напоминает взрыв над Тунгуской космического тела. Тогда выделившая мощность в 1000 раз превысила взрыв бомбы , сброшенной на Хиросиму.

Собрав и сравнив все факты, авторы пришли к выводу, что им удалось разгадать тайну этого археологического феномена. Более того, ряд специалистов считают, что речь идет о Содоме, на который за грехи обрушилась высшая кара. И ссылаются, в частности, на знаменитую цитату из Библии: "пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли". При желании можно отыскать сходство с тем, как описывают ученые феномен в долине реки Иордан. Впрочем, пока это лишь версия, которую предстоит доказывать.