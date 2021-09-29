Кара Содома прилетела из космоса

Новости

Врач Водовозов рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром 05:27
На МКС каюту в модуле "Наука" подготовят к прибытию экипажа "Союза МС-19" 05:25
На Камчатке обнаружили стоянку древних людей 04:38
В Приморье накажут учителя, не отпустившего школьника в туалет 04:30
В Роскачестве рассказали о влиянии режима энергосбережения на смартфон 04:20
Бархатный сезон на юге России завершится 5 октября 04:20
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19 03:48
Трамп призвал расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана 03:28
Военные США советовали Байдену сохранить в Афганистане небольшой контингент 02:58
На испанском острове Пальма поток лавы приблизился к океану 02:11
Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю 02:02
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты 01:48
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 10 процентов 01:25
Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена 01:15
МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube 00:37
Сотрудников МИИТа наградили государственными и ведомственными наградами 00:07
В Подмосковье задержан ярославский педофил 28.09.2021
Дуров рассказал, что за заблокированы Telegram-каналы антипрививочников 28.09.2021
Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи 28.09.2021
РКН пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28.09.2021
"Динамо" обыграло "Спартак" в чемпионате КХЛ 28.09.2021
Климатологи смоделировали сценарий вымирания человечества 28.09.2021
Врач оценила число привитых от коронавируса россиян 28.09.2021
Рената Литвинова представит выставку "Северный ветер" 28.09.2021
Захарова: МИД РФ отреагирует на удаление двух каналов RT на Youtube 28.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
29.09.2021 04:12
Рубрика: Общество

Кара Содома прилетела из космоса

Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Библейские истории не дают покоя науке. Периодически ученые выдают сенсации, что то или иное событие, рассказанное в древних писаниях, подтвердили исследования археологов. Сейчас в журнале Scientific Reports опубликована последняя новость: на древний город в долине реки Иордан примерно 1650 лет до н.э. обрушился метеорит. Речь идет о городе Талль-эль-Хаммам (некоторые ученые считают, что это и есть знаменитый Содом). В то время он был в 10 раз больше Иерусалима и в 5 раз больше Иерихона.
История напоминает жителям Земли об астероидной опасности. Фото: iStock История напоминает жителям Земли об астероидной опасности. Фото: iStock
История напоминает жителям Земли об астероидной опасности. Фото: iStock

Надо подчеркнуть, что обычно ученые предлагают лишь гипотезы событий, особенно произошедших тысячи лет назад. Но в данном случае международная группа исследователей заявила о катастрофе с большой уверенностью. По мнению ученых, у них на руках есть весомые улики, которые позволяют делать подобные заявления.

Фото: AP
Чем грозит канарский вулкан Западной Европе

Очевидные следы визита гостя из космоса археологи нашли в слое толщиной 1,5 метра, состоящем из сгоревшей органики, пепла, фрагментов обгоревших скелетов. Также найдены осколки керамики и кирпича со следами воздействия температуры 2000 градусов Цельсия. Тогда у человека не было способов достичь таких градусов.

А еще в слое обнаружены платина, никель, иридий - металлы, которых очень мало в поверхностных слоях Земли, зато много в астероидах. Кстати, именно иридий подсказывает, насколько сильно были когда нагреты места раскопок. Температура его плавления 2466 градуса. И вот что странно. Все это перемешано с большим количеством соли. Она покрывает и все окрестности, создавая засоленный круг диаметром в 50 километров. В нем находится 120 заброшенных поселений того же времени. В течение 600 лет люди не возвращались сюда, так как при таком количестве соли в почве на ней не могли расти культурные растения.

Откуда и почему появилась соль в таком огромном количестве? По мнению ученых, ее из Мертвого моря выбросил сверхмощный взрыв, вызвав "соляной дождь". Пытаясь найти аналогии, исследователи рассмотрели разные варианты. Например, испытания атомных бомб. Действительно на полигоне Тринити в США есть сходные фрагменты кварца, получившегося из песка при высоких температурах и давлениях после ядерного взрыва. Но какие могли быть 1600 лет до н.э. атомные испытания? Да и такое высокое содержание металлов не вписывается в картину взрывов.

Следы визита гостя из космоса обнаружены в слое толщиной 1,5 метра

Зато есть другой очевидный виновник катастрофы - взрыв в воздухе. По многим параметрам все это напоминает взрыв над Тунгуской космического тела. Тогда выделившая мощность в 1000 раз превысила взрыв бомбы , сброшенной на Хиросиму.

Собрав и сравнив все факты, авторы пришли к выводу, что им удалось разгадать тайну этого археологического феномена. Более того, ряд специалистов считают, что речь идет о Содоме, на который за грехи обрушилась высшая кара. И ссылаются, в частности, на знаменитую цитату из Библии: "пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли". При желании можно отыскать сходство с тем, как описывают ученые феномен в долине реки Иордан. Впрочем, пока это лишь версия, которую предстоит доказывать.

Общество Наука

Главное сегодня

МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19
Арестован подозреваемый в гибели 5 человек на Эльбрусе
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году