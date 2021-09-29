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Рубрика: В мире

Дислокация в Бишкеке

Киргизия предложила временно разместить учреждения ООН, которые эвакуируют из Афганистана, в столице КР
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 223(8574)
Киргизия направила в Кабул партию гуманитарной помощи. По поручению президента КР Садыра Жапарова груз доставлен и официально передан делегацией, которую возглавил зампредседателя Совбеза республики Таалатбек Масадыков. Представители Афганистана поблагодарили за своевременную поддержку, отметив, что финансовые счета страны до сих пор заморожены, а гуманитарная помощь, обещанная международным сообществом, еще не поступила. Фото: Пресс-служба президента КР Киргизия направила в Кабул партию гуманитарной помощи. По поручению президента КР Садыра Жапарова груз доставлен и официально передан делегацией, которую возглавил зампредседателя Совбеза республики Таалатбек Масадыков. Представители Афганистана поблагодарили за своевременную поддержку, отметив, что финансовые счета страны до сих пор заморожены, а гуманитарная помощь, обещанная международным сообществом, еще не поступила. Фото: Пресс-служба президента КР
Киргизия направила в Кабул партию гуманитарной помощи. По поручению президента КР Садыра Жапарова груз доставлен и официально передан делегацией, которую возглавил зампредседателя Совбеза республики Таалатбек Масадыков. Представители Афганистана поблагодарили за своевременную поддержку, отметив, что финансовые счета страны до сих пор заморожены, а гуманитарная помощь, обещанная международным сообществом, еще не поступила. Фото: Пресс-служба президента КР
Руководство Киргизии предложило ООН временно разместить учреждения организации, которые эвакуируют из Афганистана, в столице КР. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров. Он попросил генсека ООН рассмотреть предложение официального Бишкека.

- Нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане, - подчеркнул глава Киргизии. - Мы можем предоставить пятистам молодым афганцам возможность обучения в наших университетах, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся, в первую очередь этническим киргизам Малого и Большого Памира. Из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в этой стране.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула

По словам главы Киргизии, республика придает огромное значение ООН и ее деятельности, а в следующем году вместе с другими постсоветскими странами Центральной Азии будет отмечать 30-летие вступления в организацию. Официальный Бишкек, как заверил Садыр Жапаров, всегда готов вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества. Исходя из этих соображений, республика выдвинулась кандидатом в Совет ООН по правам человека на 2023- 2025 годы и Непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027- 2028 годы.

В то же время, как заверяют официальные источники, Киргизия не рассматривает возможность приема на своей территории беженцев из Афганистана. Прежде всего из-за опасений, что среди них могут оказаться сторонники террористических или экстремистских организаций. С этой позицией согласны многие местные эксперты.

- Опасность сегодня представляют внешние игроки, которые могут предпринять попытки влиять на террористические группировки, оставшиеся в Афганистане, или использовать их в своих целях, - подчеркнул, выступая на конференции, организованной клубом региональных экспертов "Пикир", омбудсмен КР Токон Мамытов. - И эти силы могут не только разыграть центральноазиатскую карту, но и нацелиться на Кашмир и другие регионы. Наиболее опасны вооруженные формирования, которые не подчиняются ни Панджшеру, ни Кабулу. Внешняя сила может использовать их, в том числе против нас. В связи с этим необходимо на достаточном уровне обеспечить безопасность границ. В том числе - с Таджикистаном, чтобы не допустить проникновения боевиков, как это уже случалось в 1999- 2000 годах.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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- Если говорить о прямом вторжении боевиков, то с большой уверенностью можно сказать, что его не будет, - апеллирует к омбудсмену экс- глава Госкомитета нацбезпасности КР, эксперт в вопросах безопасности Асылбек Кожобеков. - Терроризм может процветать только тогда, когда его кто-то финансирует, а сейчас нет сил, готовых это делать, потому что для них серьезным уроком послужили события в Сирии. Россия не оставила эту страну и практически уничтожила там ядро терроризма. Конечно, на территории стран Центральной Азии и в самой РФ сохранились подпольные ячейки радикальных организаций, но мы научились давать им отпор. У нас появились серьезные антитеррористические механизмы, мы объединились в ОДКБ. Поэтому террористические группировки пока стараются себя никак не проявлять, смешавшись с местным населением.

Но именно это подполье и вызывает тревогу как у властей, так и у экспертов.

Мнение

Азамат Темиркулов, доктор политических наук:

- Большие опасения вызывают граждане центральноазиатских государств, которые, будучи участниками различных террористических организаций, находятся на территории Афганистана. Некоторые из них получили боевой опыт в тех же Ираке и Сирии, и они заинтересованы в том, чтобы перенести боевые действия в наши страны. Есть достаточно большое количество граждан, которые имеют представление о будущем Центральной Азии как о некоем эмирате, где люди живут по законам шариата. Такая часть общества может стать более активной в социальном и политическом плане и начать выдвигать требования.

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