МЧС зафиксировало рост числа аварий, связанных с включением отопления

В стране увеличились риски с авариями в коммунальной сфере. Только с 15 августа текущего года произошло 11 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования. Неисправная электропроводка становится причиной пожаров почти в 30% случаев.

"МЧС России обеспокоено ростом происшествий при обогреве жилья. В осенне-зимний период в России увеличивается количество происшествий при неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования. В среднем с наступлением холодов количество пожаров возрастает на 30%, а количество погибших - на 20%", - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

В спасательном ведомстве привели статистику: около 60% от общего количества пожаров происходит в жилом секторе. При этом большинство людей гибнет от отравления угарным газом и другими продуктами горения.