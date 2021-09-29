МИД РФ рассчитывает, что Чехия не допустит политизации дела Франчетти

Россия рассчитывает, что чешские власти не допустят политизации дела задержанного российского гражданина Александра Франчетти в угоду Киеву. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации "дела Александра Франчетти" в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками", - цитирует Тяпкина РИА Новости.

Дипломат также отметил, что задержание Франчетти "не добавляет позитива" в отношения России и Чехии, которые и без того из-за действий последней находятся не в лучшем состоянии.

Напомним, ранее в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной, был задержан гражданин РФ Александр Франчетти. Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания россиянина. Как отмечает РИА Новости, Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.