МИД РФ рассказал о дискриминации России на сессии ПАСЕ из-за "Спутника V"

В МИД РФ назвали дискриминационными ограничения, с которыми на сессии ПАСЕ столкнулась делегация России из-за того, что ее члены вакцинированы "Спутником V".

Напомним, ранее заслуженный врач РФ Владимир Круглый, один из членов российской делегации, сообщил, что ему ограничили свободное перемещение по Страсбургу на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ, так как ЕС не признает вакцинацию "Спутником V" . Глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой позже заявил, что представители России в созданных условиях в Страсбург не поедут и будут следить за работой дистанционно.

"Всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции… Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный", - цитирует МИД РФ РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, собираясь в Страсбург, представители РФ сталкиваются с очень сложной процедурой получения разрешения на въезд. Кроме того, в самом городе им разрешено перемещаться только от гостиницы до места проведения заседаний, а в город выходить запрещено. И все это потому, что россияне привиты вакцинами РФ, а не американскими или европейскими.

"Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран… Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве", - заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади также отметили, что в других странах ЕС российские представители не сталкиваются с подобными ограничениями.

"Видим здесь скорее попытку создать конкурентные преимущества для западных вакцин и фармацевтических компаний", - заключили в МИД РФ.