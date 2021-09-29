Минобрнауки проведет эксперимент по развитию межвузовской мобильности

В Минобрнауки разрабатывают систему сертификатов, которые позволят оплатить вузам обучение студентов из других университетов. Таким образом ведомство планирует развивать межвузовскую мобильность: студенты одного университета смогут прослушать часть лекций в другом и, при желании, даже сдать там экзамены. Правда, диплом все равно в итоге будет один - того вуза, в который поступал изначально.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на министерство, кроме сертификатов "мобильности" готовится и другой тип - для олимпиадников. Эти сертификаты помогут призерам и победителям олимпиад поступить в любой вуз, даже если бюджетных мест там уже не осталось.

Напомним, сейчас олимпиадники имеют право приоритетного зачисления - без экзаменов. Но как показывает опыт, и, в частности, приемная кампания этого года, бюджетных мест на некоторых направлениях иногда не хватает даже олимпиадникам. Эксперимент с сертификатами позволит зачислять таких абитуриентов сверх контрольных цифр приема. Сегодня некоторые ведущие вузы так и делают, оплачивая обучение таких ребят из своих собственных средств.