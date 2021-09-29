Минсельхоз предложил вернуть на полки магазинов шампанское

Минсельхоз пытается исправить ошибки, допущенные в законе "о шампанском". Запрет на использование наименования "шампанское" привел к тому, что на складах скопился товар, оказавшийся вне закона. А производители и импортеры вынуждены тратить время и деньги, чтобы внести изменения на этикетки.

Французское шампанское снова будет называться шампанским. Но это неточно. И ненадолго. Фото: РИА Новости

Чтобы разрешить эту ситуацию, минсельхоз подготовил поправки в два закона. В сам закон о шампанском ведомство предложило внести изменения, которые разрешат производителям и импортерам до 1 октября 2021 года выпускать и перемещать через госграницу винодельческую продукцию по старым правилам. Произведенную до вступления в силу нового закона "о шампанском" можно реализовывать в рознице по старым правилам до истечения срока годности. При этом такой товар должен размещаться в магазинах отдельно от остальной винодельческой продукции.

Из-за вступления в силу закона о шампанском многие российские производители и импортеры столкнулись с необходимостью внесения изменений в информацию на этикетках. Также потребовалось принять новые декларации о соответствии на винодельческую продукцию. А это требует временных и финансовых затрат.

"Кроме того, в настоящее время на таможенных складах и складах временного хранения находится значительный объем винодельческой продукции, выпуск которой для внутреннего потребления невозможен в связи с ее несоответствием новой классификации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подготовленные изменения позволят обеспечить условия для адаптации российских производителей и импортеров винодельческой продукции к выполнению в полном объеме требований нового закона, считают авторы документа.

Кроме того, в закон о виноградарстве и виноделии ведомство предложило внести изменения, разрешающие производителям использовать название "шампанское", а не только "игристое вино", но с оговорками.

"На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское" при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации", - говорится в документе.

Подготовленные изменения кардинально не исправят ситуацию, но еще больше запутают производителей и импортеров винодельческой продукции, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он обращает внимание на требование регистрации продукции с наименованием места в соответствии с Гражданским кодексом. Это значит, что производители или импортеры должны будут обращаться в Роспатент за получением соответствующего документа, говорит эксперт. Кроме того, торговые сети теперь будут озабочены разделением продукции на общую и отдельную полки. Помимо этого, новая Госдума только начинает работать - когда она примет законопроект минсельхоза, непонятно. Лучше сейчас оставить все как есть. Тем более что ситуацию удалось урегулировать, считает Шапкин.

В начале июля этого года один из ведущих мировых производителей шампанских вин Moet Hennessy заявил о том, что приостанавливает поставку шампанского в Россию из-за новых поправок в закон об обороте алкогольной продукции (вступил в силу 2 июля 2021 года). По ним использовать название "шампанское" разрешается только предприятиям, изготавливающим этот продукт из российского винограда. На остальной продукции на контрэтикетке должно быть указано, что это "игристое вино".

Требование распространяется и на производителей из провинции Шампань во Франции. Еврокомиссия выступила против этих поправок. Межпрофессиональный комитет вин Шампани назвал изменения в российском законе неприемлемыми и напомнил, что термин "шампанское" связан с исторической областью во Франции. В итоге поставки французского шампанского с начала июля были приостановлены.

Минсельхоз заверил, что изменения не запрещают использовать географическое обозначение Champagne для винодельческой продукции. Отдельные эксперты утверждали, что иностранные производители просто неправильно поняли закон.

В середине сентября стало известно о том, что Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию, чтобы не оставлять российских потребителей без продукции накануне новогодних праздников. Тогда же заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и министр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Французской Республики Жюльен Денорманди провели рабочую встречу и решили создать рабочую группу, чтобы урегулировать этот спор.