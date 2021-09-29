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29.09.2021 10:00
Рубрика: В мире

На Украине рассказали о риске замерзнуть зимой без российского газа

Текст: Алла Владимирова
Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости

Без контактов с Москвой и российского газа Украине будет очень тяжело пережить предстоящую зиму. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Фото: GettyImages
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"Давайте не обманывать друг друга - мы можем взять его (газ - прим. "РГ") только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем", - сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

По его словам, сейчас Украина вынуждена приобретать российский газ у Словакии по баснословным ценам - более тысячи долларов за кубометр. Такие цифры напрямую влияют и на сокращение рабочих мест, и на остановку предприятий, считает политик. В то же время Беларусь платит за кубометр газа 135 долларов, отметил Мураев.

"Беларусь выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане", - сказал бывший депутат, добавив, что главной угрозой нацбезопасности Украины является "тупость".

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