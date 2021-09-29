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29.09.2021 06:12
Рубрика: Общество

Онколог назвал три симптома поражения желудка раком

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов объяснил, как развивается один из самых распространенных сегодня видов онкологии - рак желудка. Все, как правило, начинается с появления предракового заболевания.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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"Сначала это гастрит, потом может образоваться метаплазия и дисплазия желудка. Это еще не рак, но уже предраковое состояние", - отметил врач.

После чего деформированные клетки перерождаются в злокачественные. На это указывает их неконтролируемый рост.

По мере роста опухоли ухудшается и самочувствие пациента. "Появляются слабость, боли, наблюдается снижение аппетита. В некоторых случаях больной и вовсе перестает есть", - объяснил доктор медицинских наук в интервью aif.ru.

Дело в том, что слизистая оболочка желудка соединена нервными волокнами с центрами головного мозга. Последние отвечают на аппетит, насыщение и так далее. При поражении слизистой сигнал не поступает адекватно. "Мозг может думать, что организм всегда сыт", - уточнил Михаил Давыдов.

Ранее врач предупредил, что ошибочно считать голодание эффективным средством борьбы с недугами. Сейчас это достаточно распространено.

"Организм, пораженный болезнью, ослабнет еще больше из-за недостатка калорий и питательных веществ", - отметил доктор.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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