Пентагон: Экс-глава Афганистана может находиться в ОАЭ

Сотрудники Пентагона полагают, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани в настоящее время может находиться на территории ОАЭ. Такое мнение выразил глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

"Я бы подумал, что он может быть в ОАЭ", - заявил Остин, чьи слова приводит агентство ТАСС. Однако он добавил, что не уверен в этой информации.

Глава Пентагона также заявил, что не обладает сведениями о хищении особо крупной суммы денег, которую Гани мог вывезти с собой при бегстве из Кабула.

Члены движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России), которые в настоящее время контролируют Афганистан, обвиняют бывшего главу государства в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Гани, покинувший Кабул в середине августа, отвергает обвинения. Он также выразил готовность к проверкам со стороны ООН.