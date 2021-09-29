Представлено на "Кинотавре": О чем снимают авторское кино в России

Одно из самых нелегких дел для тех, кто работает на фестивалях, в частности, на завершившемся в Сочи 32-м "Кинотавре", составлять аннотации кинофильмов.

Зачастую их пишут так, что понятно: автор этих нескольких строк либо не смотрел эту картину, либо не понял, о чем она. Обозреватель "РГ" посмотрела все 15 картин конкурсной программы фестиваля, и этот материал - попытка зафиксировать, о чем же снимают современное кино, представленное на главном кинофестивале российских фильмов.

"Владивосток"

Судьба военнослужащего, который попал в моральную западню, ни от кого толком не получает поддержки и не может определиться, как жить дальше. Пытается сбежать в Корею или Китай, но тут начинается пандемия...

"Герда"

Беспросветная судьба студентки-социолога в провинции. По ночам она подрабатывает стриптизершей и тащит на себе всю семью - больную мать и вечно пьяного отца.

"День мертвых"

Взаимоотношения внутри несчастливой семьи - мать и сын оба одиночки - никак не могут разобраться с психологистическими рамками, в которые их загнала и жизнь, и ближайшее родственное окружение.

"Дунай"

Попытка молодой российской девушки, которая упорядочила свою жизнь до скучности, выйти в Сербии из-под контроля у самой себя. Как оказалось, веселая бессмысленная жизнь в другой стране - не для нее.

"Капитан Волконогов бежал"

История покаяния палача и карателя образца 1938 года. Образ собирательный, кино притчеобразное - ретроутопия. Самое главное в фильме не то, что героя не простили другие, а то, что он не простил самого себя. Много физиологических подробностей - нервным лучше не смотреть.

"Медея"

Правда, а не миф о молодой женщине, которая не смогла перенести того, что ее перестал любить мужчина ее жизни, с которым она уехала в эмиграцию. Деньги и собственный эгоизм для него важнее. В итоге героиня бунтует всеми возможными способами. А в конце, чтобы привлечь его внимание к своим чувствам, в библейской пустыне убивает вначале двоих детей, а затем саму себя.

"Молоко птицы"

Молодой нервный юноша (бывший певчий церковного хора) из Приднестровья, влюбленный в собственную мать, предпринимает попытку бежать из страны в Италию. Его "убивают" дружбаны, но он "воскресает" и продолжает некрасиво и ужасно страдать в очень изысканно снятом мире.

"Море волнуется раз"

Молодые люди не могут выстроить отношения между собой. Они уединяются, забираясь в домик в лесу, совершая побег из реальности. И вдруг встречают самих себя, но только повзрослевших...

"На близком расстоянии"

Известная кинозвезда, живущая между Россией и Италией, в разгар пандемии приютила у себя мигранта из Средней Азии и ведет блог о том, как лечит его, понарошку больного коронавирусом, в "Инстаграм".

"Ничья"

14-летняя девочка родила ребенка и живет с этим одна. В школу ее не пускают, в поликлинике и других госорганах, призванных помогать, также проблемы. Отец-ровесник не признается в содеянном. В родной семье ее также не поддерживают. В итоге девочка принимает роковое решение...

Николай Хомерики - обладатель Гран-при. Фото: Максим Ли

"Нуучча"

Притча, снятая бурятом в Якутии по мотивам произведений польского писателя при участии русских актеров. XIX век. Якутский бедняк еле выживает между тяжелыми жизненными обстоятельствами и отсутствием поддержки местных властей. Князь направляет к нему в дом на поселение каторжника - россиянина, и тут начинаются споры по захвату территории дома и семьи.

"Общага"

Экранизация произведения Алексея Иванова "Общага-на-Крови" - о пятерых друзьях в уральском общежитии 80-х годов 20 века, которые отвечают на вопрос, легко ли жить молодым. Ответ - не просто нелегко, но еще хуже, чем они себе представляли.

"Оторви и выбрось"

Черная комедия о властной бабушке, измученной ею маме и не по годам самостоятельной внучке. Эти три женщины отравляют жизнь и себе, и другим. Просвета не предвидится.

"Подельники"

В небольшой деревеньке на севере России местный авторитет держит в страхе всю округу. Он расправляется с хорошим другом, но у того подрастает сын. В это время в родные места возвращается известный спортсмен с молодой женой. Они пытаются восстановить справедливость.

"Портрет незнакомца"

Писатель и актер в столице 70-х годов прошлого века рады бы сбежать из советского пространства. Они ведут богемный образ жизни, пьют, встречаются с женщинами. А на горизонте - КГБ и ЦРУ вместе взятые...

Дебют

От Сан-Себастьяна до Сочи

Дебютный фильм режиссера Лены Ланских "Ничья", российская премьера которого состоялась на "Кинотавре", стал победителем международного фестиваля в Сан-Себастьяне в секции "Новые режиссеры". Об этом стало известно как раз после церемонии закрытия фестиваля в Сочи, где картина призов не получила. Героиня, 14-летняя Вика, живет в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А еще у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать....

Кстати

Кто победил

Главный приз - "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики.

Лучший режиссер - Владимир Мункуев, "Нуучча".

Лучшая женская роль - Ольга Бодрова, "Море волнуется раз".

Приз имени Олега Янковского "За лучшую мужскую роль" - Павел Деревянко, "Подельники".

Приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют" - "Общага" Романа Васьянова.

Приз имени Григория Горина "За лучший сценарий" - Наташа Меркулова и Алексей Чупов, "Капитан Волконогов бежал".

Приз имени Микаэла Таривердиева "За лучшую музыку" - Алексей Ретинский, "Медея" Александра Зельдовича.

Лучшая операторская работа - Николай Желудович, "Молоко птицы" Евгения Марьяна.

Специальный диплом жюри с формулировкой "За вдохновение и нежность безумия" - "Герда" Натальи Кудряшовой.