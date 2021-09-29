Простые правила помогут сохранить бодрость и здоровье после 50 лет

Алкоголь провоцирует окислительный стресс и ускоряет старение организма. Поэтому тем, кто хочет жить долго, стоит от спиртного отказаться. Об этом и других простых правилах, соблюдая которые можно надолго сохранить бодрость, "РГ" - Неделе рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина.

Не обязательно гнаться за рекордами, 30 минут быстрой ходьбы в день вполне достаточно для того, чтобы оставаться бодрыми на долгие годы. Фото: РИА Новости

Изменения в организме, которые в конечном итоге приводят к его старению, начинаются задолго до появления его первых признаков. Уже после 25 лет в организме начинают постепенно накапливаться повреждения на уровне молекул, клеток и тканей. По мере накопления этих поломок нарушается обмен веществ, что дает старт развитию "болезней старости" - сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, остеоартроза и пр. Конечно, у каждого все происходит по-своему, однако в наших силах замедлить этот процесс.

Здоровье и активность в любом возрасте зависят от усилий медиков только на 10 процентов. Еще примерно 15 процентов - вклад генетики, наследственности, а все остальное - это образ жизни, который исключительно в наших руках. Продление жизни достигается за счет продления периода здоровья. Есть несколько простых, но важных правил, которые помогают прожить долгую жизнь и оставаться активным в пожилом возрасте.

Вот эти правила.

Соблюдайте режим

Размеренность и распорядок важно соблюдать во всем: вставать и ложиться в одно и то же время и в будни, и в выходные. Питаться лучше тоже по расписанию. Есть нужно не менее трех раз в день, порции - небольшие. Самый обильный прием пищи - утром, а ужин старайтесь делать легким

Правильно питайтесь

В рационе должно присутствовать все необходимое: высококачественные белки, полиненасыщенные жиры, "сложные" углеводы. Соблюдайте питьевой режим: лучше всегда иметь в поле зрения бутылку с водой и периодически отпивать понемногу. Основа рациона - сезонные овощи и фрукты, морская рыба, нежирное мясо, крупы, орехи, бобовые. Сократите употребление соли и сахара. Одна из самых полезных диет - средиземноморская, она достоверно снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 34%.

Лишь в темноте вырабатывается нужный для здоровья мелатонин

Сохраняйте активность

Не гонитесь за рекордами, 30 минут быстрой ходьбы в день вполне достаточно для того, чтобы оставаться бодрыми на долгие годы. В сочетании с рациональным режимом питания физическая активность существенно отодвигает наступление болезней старости.

Откажитесь от вредных привычек

Алкоголь и никотин не приносят организму никакой пользы. Алкоголь способен ускорять окисление клеточных мембран и повреждать структуру ДНК, что вызывает интенсивный окислительный стресс и выброс в кровь свободных радикалов, ускоряющих старение. Исследования показали: невоздержанность в употреблении спиртного отнимает в среднем 9-10 лет жизни. Заметный вклад в развитие любой болезни старости вносит и курение.

Следите за качеством сна

Спать здоровый человек должен в среднем 7 часов - и обязательно в темноте. Лишь в темноте вырабатывается важный для обеспечения жизнедеятельности организма гормон мелатонин. Дневной сон при свете здоровья не приносит.

Регулярно обследуйтесь

Чекапы - регулярные проверки здоровья - к счастью, уже становятся нормой жизни. Программа диспансеризации ориентирована на раннюю диагностику и предупреждение развития тех самых хронических неинфекционных заболеваний, которые вносят самый большой вклад в смертность населения - это прежде всего сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также ожирение и диабет. Например, простой анализ крови на уровень холестерина позволит вовремя заподозрить риск атеросклероза и развития ишемической болезни сердца.

Не пренебрегайте методами специфической профилактики заболеваний

Вакцинация людей старшего возраста против коронавируса жизненно необходима! Кроме того, людям после 60 нужно ежегодно прививаться от гриппа и рекомендуется пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции.

И главное правило: не откладывать здоровую жизнь "на потом". Чтобы замедлить процесс старения, нужно вести здоровый образ жизни с молодых лет.

Не обязательно гнаться за рекордами, 30 минут быстрой ходьбы в день вполне достаточно для того, чтобы оставаться бодрыми на долгие годы.