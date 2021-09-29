Разработчик "Булавы" запатентовал новый способ борьбы с лесными пожарами

Разработчик и производитель баллистических ракет "Тополь-М" и "Булава" запатентовал новый способ борьбы с лесными пожарами. Тушить полыхающие леса предлагается с помощью ракетных технологий. Соответствующий документ опубликован в базе данных Роспатента.

Согласно документам, запатентованное устройство - специальная пушка с "ракетным" принципом работы. Тушить пожары пушка будет с помощью пены. Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, но пена формируется не сразу, а активируется со временем. Из-за этого струи жидкого раствора летят на большее расстояние.

Как сообщает РИА Новости, авторы считают этот способ более эффективным, позволяющим тушить пожары на большем расстоянии и в труднодоступных местах, в том числе в лесных массивах.