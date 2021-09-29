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29.09.2021 00:11
Рубрика: Общество

Главврач 15-й столичной больницы рассказал, зачем нужна прививка от гриппа

Текст: Ирина Невинная
Валерий Вечорко, возглавляющий московскую 15-ю больницу, ставшую одним из флагманских медучреждений столицы в лечении COVID-19, рассказал на своей странице в FB, зачем сейчас нужно поспешить с прививкой от гриппа и когда это лучше сделать.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

"Мне часто задают вопрос, зачем надо делать прививку от гриппа? Гриппом может заболеть каждый. Он, также, как и ковид, может привести к серьезным осложнениям: пневмония, бронхит, миокардит и даже менингит, поэтому регулярно проходить вакцинацию рекомендовано всем, включая детей старше 6 месяцев и беременных женщин, - написал доктор Вечорко. - Противопоказания для всех прививок одинаковы: ОРВИ, обострение хронических заболеваний, анафилактический шок в анамнезе. Само по себе хроническое заболевание противопоказанием не является". Он также объяснил, почему необходимо прививаться от гриппа каждый год.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Врач рассказал о правильной вакцинации от гриппа и коронавируса

"Потому что прививка от гриппа из-за мутации вируса действует лишь в течение одного сезона. Ежегодно ВОЗ рекомендует вакцину против тех штаммов гриппа, которые будут распространены в этом году", - отметил главный врач.

После перенесённой простуды необходимо подождать около 2-3 недель и вакцинироваться при отсутствии респираторных симптомов, советует доктор.

В иллюстрации к своему посту доктор показал лучшие сроки для прививки: ее нужно сделать до конца октября, чтобы иммунитет смог сформироваться до разгара гриппозного сезона.

Фото: РИА Новости
Защитит ли от COVID-19 прививка от гриппа

"Все переносят вакцинацию по-разному. У кого-то первый день после инъекции проходит как обычно, а кому-то приходится оставаться дома. Иммунитет каждого человека уникален, но это не значит, что нужно отказываться от прививки. Наоборот, необходимо помнить, что именно благодаря вакцинам человечество избавилось от многих болезней. Хочу напомнить, что вакцинация от COVID-19 по-прежнему актуальна.

Прививку от ковида можно сделать в поликлинике по предварительной записи, а прививка от гриппа доступна даже в мобильных пунктах вакцинации, развёрнутых по всему городу, около станций метро, МЦД и ж/д станций", - заключил Валерий Вечорко.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация

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