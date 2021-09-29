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29.09.2021 08:21
Рубрика: Общество

К выходным в Москве потеплеет до +15 градусов

Текст: Ирина Огилько

В столичный регион пришло "бабье лето". В светлое время суток воздух будет прогреваться до +12 градусов и выше, а осадки в ближайшие дни не прогнозируются. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: РИА Новости
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Так, 29 сентября в Москве до +12 градусов, погода без осадков и минимум облаков на небе. В четверг по теплеет до +13. А к выходным столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. Ночью тоже небольшой плюс: +4...+5. До конца недели дождя не ожидается, ветер при этом слабый.

Кстати, самая высокая температура 29 сентября была в 1900 году - тогда воздух прогрелся до +23,3 градуса. А в 1881 году на термометрах было -8,5 градуса.

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