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29.09.2021 10:13

Калужские власти помогут жителям улицы Телевизионной

28 сентября на приеме к главе городского самоуправления Калуги Юрию Моисееву обратились жители дома № 7 по улице Телевизионной по вопросу капитального ремонта.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

В обсуждении проблемы приняли участие заместитель председателя городской думы Сергей Павлов, представители управления жилищно-коммунального хозяйства и управляющей компании.

Фото: Калужская гордума
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Двухэтажный дом построен в 1958 году и уже давно требует ремонта, в плохом состоянии фасад и цоколь, есть проблемы с водостоком. Жильцы своими силами покрасили стены в подъезде, заменили стояки в подвале, установили навесы над входными дверями, приобрели пластиковые окна для установки в подъезде.

В 2017 году в доме была отремонтирована кровля, ремонт фасада фондом капитального ремонта запланирован только в 2032 - 2034 гг. Стоимость работ составляет порядка 2,5 млн. рублей и за счет взносов от жильцов двенадцати квартир такую сумму набрать очень сложно.

"В Калуге много ветхого жилого фонда, так, на улице Пестеля ремонта ждут дома, построенные в 30-е годы, - отметил Юрий Моисеев. - Кровля отремонтирована и дому не грозят залития, теперь необходимо выполнить те работы, что возможны в рамках текущего ремонта. Управляющая компания совместно со специалистами управления ЖКХ проверит техническое состояние дома, затем поможет жильцам с установкой окон, отремонтирует канализацию и проводку, проверит работу водостоков".

Обследование дома будет проведено до конца следующей недели, также запланировано общее собрание собственников.

"Надеюсь, что с ремонтом фасада все же не придется ждать до 2034 года, в Калуге реализуются различные муниципальные программы по ремонту и благоустройству, также неоднократно высказывалось мнение о том, что необходима федеральная программа по капремонту домов", - отметил Сергей Павлов.

Обратившуюся к главе городского самоуправления Аллу Гукову волнует состояние детской площадки в сквере Карпова. Вместе с Аллой Анатольевной Юрий Моисеев осмотрел детскую площадку и убедился в исправности игрового оборудования. Вместе с тем площадка не огорожена со стороны улицы Ленина, и дети могут выбежать на проезжую часть.

"Здесь необходимо установить леерное ограждение, - уверен Юрий Моисеев. - Я подниму этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Кроме того, забор, отделяющий площадку от дома № 7 по улице Московской, выглядит очень неприглядно, часть досок выломана, возможно, его лучше демонтировать и установить новое ограждение".

Специалисты управления городского хозяйства проработают данный вопрос.

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