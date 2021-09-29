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29.09.2021 08:19
Рубрика: Экономика

Московские поликлиники сравнятся по комфорту с частными медцентрами

Как меняется лицо столичных поликлиник, не только новых, но и старых
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Неделя № 223(8574)
Может ли обычная городская поликлиника быть такой же комфортной, как, скажем, центр "Мои документы"?

С зоной ожидания, удобными креслами, телевизором и кулером, возможностью выпить чашку кофе и перекусить после сдачи анализов? В частной клинике - да, а в обычной - к нужному врачу бы попасть", - так наверняка еще недавно ответили бы на этот вопрос большинство москвичей. Но вот прошло два года после того, как в столице был принят новый московский стандарт поликлиник. Что же изменилось?

К доктору с комфортом

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Шестиэтажное здание, отделанное природным камнем, смотрится очень эффектно. Построено оно на улице Речников, 5, по принципу три в одном - жители района Нагатинский Затон получили с его постройкой сразу две поликлиники - взрослую и детскую, а также очередную женскую консультацию. Но вход в каждое из лечебных учреждений - отдельный. После прихода коронавируса в городе неукоснительно соблюдается правило: потоки пациентов не должны пересекаться. "Прием начнем в октябре, - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Короткий, главный врач взрослой поликлиники N 67, один из филиалов которой переедет в новостройку. - Но жители приходят уже сейчас - просто посмотреть. Восхищенные, делают селфи на фоне наших интерьеров". Новая поликлиника превзошла и его ожидания. Особенно радует простор - вместо 3,5 тысячи "квадратов" в прежнем филиале на улице Затонной врачи получили 5 тысяч квадратных метров. "Сейчас будем обслуживать 54 тысячи пациентов. По генплану до 2030 года населения в районе станет на 10 тысяч больше, из них 7 тысяч взрослое население, которое будет обслуживаться в поликлинике", - заглядывает в будущее главный врач.

Расположены кабинеты, как и во всех столичных поликлиниках, так, чтобы пациентам их проще было найти. На первом этаже - кабинет дежурного врача, сдача анализов, выдача больничных листов, на втором и третьем - врачи общей практики и терапевты, на четвертом - офтальмологи, хирургия и перевязочная, на пятом специалисты функциональной диагностики, зал ЛФК. Место нашлось всему - удобным зонам ожидания для пациентов на каждом этаже, комнатам отдыха для медперсонала, полноценному буфету и даже дневному стационару на восемь коек.

Оборудование уже закуплено, продолжает рассказ Владимир Короткий, почти все оно экспертного класса - эхоэнцеллограф, рентгенодиагностический комплекс, цифровой маммограф и многое другое. А значит, диагностику пациенты смогут провести тут же, в поликлинике, как и попасть на прием к каждому из восьми наиболее востребованных специалистов - терапевту или врачу общей практики, кардиологу, неврологу, офтальмологу, эндокринологу, урологу, отоларингологу и хирургу.

Рецепт счастья

С удовольствием готовятся к новоселью и в Перинатальном центре городской клинической больницы имени Юдина, который откроет в этом же здании свою женскую консультацию. Ольга Папышева, главврач больницы, уверена, что она будет одной из лучших в городе. Дело в том, что женские консультации в нашей стране чаще всего располагаются на первых этажах жилых домов. Это связано с массой проблем: и теснота, и не каждый аппарат поставишь, зная, что этажом выше находится квартира. А тут не просто построенное по всем современным нормам лечебное учреждение, но еще и очень красивое. "Внешний вид для женской консультации - не дополнительная опция, а важная часть сопровождения беременности, - уверена Ольга Папышева. - Многие наши будущие мамы в своей жизни еще не сталкивались с медицинской помощью. Они серьезно не болели, не лежали в больнице. Беременность для них - это просто состояние здорового человека. Поэтому на протяжении всех девяти месяцев они настроены только на счастье и радость. И сегодняшняя медицина позволяет им так себя чувствовать".

Треть московских детских поликлиник перейдут на ведение электронных медкарт

Доктора же в новой консультации имеют все необходимое для качественной работы: "У них достаточно кабинетов, чтобы вести прием пациенток, не выстраивая сложное расписание, - продолжает рассказ Папышева. - Замечательное оборудование, современная оргтехника, удобная мебель. Словом, все продумано до мелочей". Она уверена: именно такие условия - залог доверия пациенток и врача, основа их сотрудничества, что крайне важно для конечного результата. И таких новых поликлиник с 2011 года в столице, как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, на средства бюджета построено уже 19.

После капремонта

Увы! Но даже такой не бедный город, как Москва, не может в одночасье построить новые здания для всех поликлиник. А вот то, что и старые можно отремонтировать так, что они будут не хуже новых, столица уже доказала. Три десятка поликлиник обновлены за 2020-2021 годы.

Заглянем в одну из поликлиник, открытую после капремонта в начале лета - филиал N 3 поликлиники N 6 в районе Коптево. Обновленный фасад, новые дверные и оконные блоки, перепланировка помещений, в ходе которой на смену множеству лестниц и узких коридоров пришли открытые светлые пространства. Все это сделало неузнаваемой типовую четырехэтажную поликлинику постройки середины прошлого века. "Мы в восторге от того, каким уютным, теплым и красивым стал наш дом, - поделилась с "РГ" впечатлениями Инга Кокарева, главный врач поликлиники, в состав которой входит коптевский филиал. - Ощущение, что он стал вдвое просторнее. А воздух какой! Благодаря мощной системе вентиляции легко дышится везде - и в коридорах, и в каждом кабинете".

Новшества начинаются буквально с порога. У вас температура или подозрение на инфекционное заболевание? Значит, вход отдельный через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших. Вместо регистратуры - удобные стойки информации с консультантами. Справку быстро выдадут в отдельном кабинете. И снова звучит ода оборудованию:

Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн

"Один рентген-аппарат типа U-дуга - с универсальной цифровой системой чего стоит. Это же система - два в одном: увидел врач на флюорографии затемнение на легких, тут же может сделать рентген-снимок высокого качества с минимальным облучением пациента. На все про все - пять минут".

Такие же перемены уже пришли в Гольяново, Чертаново-Центральное, Черемушки и целый ряд других районов. Более того, как недавно заявил мэр Сергей Собянин, программу модернизации решено даже расширить: до 2024 года сейчас в нее включены не 137 поликлиник, как планировалось, а почти 200.

Справка "РГ"

До конца 2021 года всех медиков столицы переоденут в новую форму. Комплекты, в состав которых входят короткие и длинные халаты, брюки, поло, джемперы и даже обувь, теперь им будут ежегодно выдавать бесплатно.

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