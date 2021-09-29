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29.09.2021 01:32
Рубрика: Общество

Можно ли прожить в Москве без смартфона

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 223(8574)
Что наша жизнь? Смартфон! Скорее всего, именно так ответит каждый, кто живет в мегаполисе. В наших телефонах - "Госуслуги", банковские карты, аккаунты "Велобайка" и нескольких каршерингов. Даже если наше "черное зеркало" просто разрядится, это уже становится проблемой. А если гаджет потерять - головная боль и бессонница практически гарантированы.
Проверено: "оплата лицом" в Москве не для красоты - она действительно может выручить. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Проверено: "оплата лицом" в Москве не для красоты - она действительно может выручить. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Проверено: "оплата лицом" в Москве не для красоты - она действительно может выручить. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Дело даже не в том, что стоит гаджет больше 30 тысяч рублей. Просто если прибор попадет к злоумышленникам, велика вероятность хищения личных данных. Фотографии и видео - еще ладно. Но банковские карты, аккаунты - кто знает, во что может вылиться потеря? Чтобы гаджет всегда можно было найти, необходимо обязательно синхронизировать свой аккаунт на смартфоне и еще на одном устройстве, например, на ноутбуке или iPad. В таком случае можно увидеть, где находится устройство.
Google "отключил" старые смартфоны на Android. Что делать

В моей практике было два случая, когда терялись смартфоны на базе Android. И в обоих их помог найти аккаунт Google. Если на телефоне работает мобильный интернет, то карты Google всегда помогут отыскать его. В первом случае потеря телефона вообще вскрылась случайно, когда я с семьей был в чистой зоне аэропорта Домодедово. Поиск по Google с iPad показал, что гаджет находится "где-то" на территории терминала. Благо рейс задерживался, времени для поисков было достаточно. Опросив всю охрану, узнал, что да, был такой гаджет, остался у входных рамок, и его, по всей вероятности, отнесли в комнату с невостребованным багажом. Дальше произошло самое интересное. Гаджет вам просто так не отдадут, даже если вы опишете его "особые" приметы наподобие облезлого чехла. "А где, собственно, документы, подтверждающие, что это ваш телефон?" - первым делом спросили у меня в пункте сбора багажа. Естественно, если они и были, то лежали где-то дома в потайном ящике. "Ну ладно-ладно: раз телефон ваш, то там наверняка должны быть ваши фото. Разблокируйте и покажите", - предложили свой план сотрудники аэропорта. К несчастью, к тому моменту я уже успел от греха подальше заблокировать доступ ко всем файлам через тот же Google. Спасти телефон удалось только благодаря стационарному аппарату, который стоял в багажной комнате. Я предложил позвонить с него на мой мобильник - свой-то номер я точно знаю. Ну, в общем, сработало, телефон отдали.

Во втором случае уже другой гаджет года через три после описываемых событий потерялся в такси. По всей вероятности, я просто ненадолго положил его на сиденье и отвлекся. Машина, естественно, уже уехала. На дворе темень, поздний вечер. Как же быть? Первым делом направился к полицейскому патрулю. Там наверняка дадут позвонить, и вот тогда я уже точно верну телефон и прицеплю к нему резиночку. Офицеры, выслушав доклад о моей проблеме, свои личные телефоны не дали. Однако остановили проезжавшую мимо машину. И водитель любезно согласился позвонить в присутствии полиции. Но трубка не ответила. То ли таксист не слышал, то ли мобильник на беззвучке стоял... А может, его украли? Звонок в поддержку "Яндекс. Go" никаких дивидендов не принес. Там даже сразу не смогли определить автомобиль, на котором я приехал. Ну и дела!

Зайдя домой, первым делом бросаюсь к ноутбуку. Я же человек опытный в потерях! Открываем Google-аккаунт и функцию "Найти телефон". Судя по картам, телефон был где-то в районе ТЦ в подмосковной Ивантеевке. Сомнений не оставалось: таксист "Яндекс.Go" просто возил его с собой. Позвоню-ка я еще раз в поддержку. Стоп, а откуда? Смартфона-то нет! Зато есть домашний интернет. Отправил несколько писем в поддержку. Долго-долго ждал ответа, часов до 3 ночи, но не дождался ничего вразумительного. Оставалось последнее. С помощью Google-синхронизатора писать сообщения CapsLock. По идее, они должны были постоянно отображаться на экране телефона, и водитель, если честный человек, обязательно обратит на них внимание. К счастью, около 4.00 таксист действительно закончил смену и связался со мной по электронной почте. Мы договорились созвониться утром, и я более-менее довольный собой пошел спать.

А утром снова вспомнил, что без телефона в Москве делать нечего! Откуда звонить? К счастью, около метро "Бибирево" с помощью ноутбука удалось "нагуглить" таксофон. Это вроде бы атавизм, а как нужен бывает в трудную минуту! Звонок по нему - бесплатный. Я действительно связался с водителем. Он как раз просыпался и собирался ехать в рейс. Из Жуковского... Весьма далековата от "Бибирева" стартовая точка.

Но ничего не поделать. Взяв с собой оставшиеся гаджеты - ноут и планшет - отправился в метро. Тут-то и выяснилось, что мои банковские карточки тоже остались в потерянном смартфоне. Была с собой лишь одна. Денег на ней хватало как раз на проезд до Жуковского. А в метро как пройти? К счастью, в приложении "Метро Москвы" и "Сбер" была активирована функция Face Pay: турникеты меня пропустили. Точно так же "лицом" удалось оплатить небольшой утренний перекус в кафе Prime недалеко от вокзала. "Оплата лицом", оказывается, весьма необходимая вещь, а не просто опция "для красоты".

Всегда нужно носить "страховочную" карточку: Face Pay - редкость

Билет на электричку удалось приобрести с помощью одной-единственной карточки, которую я взял с собой. Дело в том, что остальные карты у меня - виртуальные. То есть физически они не существуют: срок действия истек, а новые я не получал. Зачем, думаю, если их просто можно активировать в банковских приложениях и пользоваться? Как выясняется, иногда все-таки нужно иметь страховочный вариант. Тем более что Face Pay пока работает лишь в небольшой части московских магазинов и кафе.

Фото: istock
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Основная проблема старых электричек - там нет зарядок. А между тем они были очень нужны именно в эту минуту. На разряжающемся ноутбуке я искал контакты таксиста. А именно - в каком мессенджере он может быть. Нашел в Telegram и через чат держал с ним связь. Обменялись скриншотами геопозиций и благополучно встретились у платформы Отдых рядом с местной точкой шаурмы. "Да, дружище, смартфон нынче важен, - напутствовал меня таксист. - Я вот без него даже денежку не заработаю, все заказы в нем ловлю". А я добавил: не только не заработаешь, но и не потратишь...

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