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29.09.2021 00:50
Рубрика: Экономика

Новые спортплощадки появились в каждом округе

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8573)
Более пяти тысяч городских территорий благоустроено в Москве за минувшее лето. На многих из них появились новые спортивные площадки. На самых интересных и необычных из них побывали корреспонденты "РГ".
На Болотной площади теперь могут позаниматься физкультурой москвичи всех возрастов. Фото: Сергей Михеев На Болотной площади теперь могут позаниматься физкультурой москвичи всех возрастов. Фото: Сергей Михеев
На Болотной площади теперь могут позаниматься физкультурой москвичи всех возрастов. Фото: Сергей Михеев

Первым делом мы заглянули на Миусы. Вспомнили, как год назад, когда только власти предложили здесь обустроить спортивную зону, многие жители протестовали. Опасались за судьбу любимого сквера с 300-летними липами и дубами. И вот спортплощадки построены, а деревья стоят в целости и сохранности. Как удалось? В департаменте капитального ремонта, который курирует благоустройство в столице, объяснили, что под новый спортивный кластер выбрали буферную территорию между сквером и Дворцом творчества молодежи. В этом вытянутом прямоугольнике и раньше были какие-то невзрачные волейбольные площадки со строительными вагончиками. Сейчас же территория преобразилась. Любителей позаниматься спортом на свежем воздухе встречает яркая волейбольная площадка с прорезиненным покрытием. Рядом с ней установлена большая цветная коробка для панна-футбола, а под навесом - комплекс современных тренажеров. И это еще не все. Есть площадка для мини-футбола с искусственной травой и зрительными рядами под навесом. А под каштанами и липами расположилась настоящая армейская полоса препятствий: например, можно забраться на высокие бумы по узкой лестнице или попробовать преодолеть металлическую змейку из разноуровневых барьеров и щитов. Ну а уж разные турники и прочие приспособления для подтягивания, отжимания и растяжки - куда без них? Есть даже увесистая боксерская груша. Закрыт пока только павильон-раздевалка и остались кое-какие мелочи по благоустройству - их обещают доделать до 15 октября.

Фото: Комплекс городского хозяйства
В "Парке Яуза" появится современная площадка для воркаута

А вот и спортсмены. Один из них, Михаил Мешков, студент четвертого курса Российского государственного гуманитарного университета, расположенного по соседству, рассказал: "Эти тренажеры мы обнаружили случайно пару недель назад, когда они еще были перевязаны строительной лентой. Теперь уже не проходим мимо, чтобы не позаниматься. Хорошо, что рядом с вузом появился такой спортивный городок. Раньше приходилось довольствоваться гантелями в общежитии". Второй молодой человек, Борис Родионов, оказался тоже из РГГУ - он предусмотрительно захватил с собой на лекции спортивный костюм: "Чтобы сразу после занятий можно было потренироваться".

Студентам нравится этот городок и еще по одной причине: ведь для того, чтобы позаниматься в нем, не нужно покупать карту в фитнес-центр. Очень удобно - рядом, да еще и бесплатно.

Позаниматься спортом стало можно и с видом на Третьяковскую галерею. В Репинском сквере на Болотной набережной поставили две спортплощадки - с тренажерами и снарядами для воркаута. Леонид Ивакин, житель улицы Серафимовича, 2, рассказал, что особенно много народу здесь бывает по выходным, когда многие предпочитают погулять в центре города, а заодно и мышцы покачать.

Самый большой спорткластер этого года откроют на берегу Чермянки: там будет несколько полей, скейт-парк, гоночный трек и воркаут-зона

Нравится москвичам и профессиональная беговая дорожка с пружинящим резиновым покрытием между Трехгорным Валом и улицей 1905 года. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента капремонта Москвы, длина закольцованной новинки - 750 метров.

На северо-востоке столицы в районе Алтуфьево у пруда "Марс" открылась большая зона отдыха. Для рыбаков тут построили деревянные помосты. Парень, сидевший с удочкой, похвастался: "Карпов у нас - море, хоть турнир устраивай".

Москвичи, которым сидеть неподвижно в ожидании клева не по душе, сразу отправляются в спортивный кластер с тренажерами, которые одинаково подходят и для взрослых, и для детей. Нам продемонстрировали это трое дошкольников-погодков и их мама, 28-летняя Курсанай Сулайманова.

Пришел спорт и в Новую Москву. Там, в поселении Десеновское, по просьбе жителей открылась площадка для игры в старинную французскую игру петанк. Здесь с удовольствием играют "камушками" или увесистыми деревянными и металлическими шарами и взрослые, и ребятня. Специалисты говорят, что петанк помогает развить глазомер. А еще можно тут же неподалеку поиграть в футбол, городки, хоккей или покрутить финты на памп-треке.

Самый же большой спортивный кластер этого года власти обещают открыть в октябре на северо-востоке. Эта территория площадью 49,1 гектара расположена на берегу реки Чермянки на северо-востоке столицы. Здесь уже построили хоккейную коробку, возвели футбольное поле для круглогодичной игры в мяч, корты для тенниса. Завершается строительство скейт-парка и монтаж самой крупной в столице площадки для воркаута, а также единственного трека для моделей гоночных машин. Как ожидается, с открытием этого кластера в ряды 4,5 миллиона москвичей, которые регулярно занимаются спортом, наверняка вольются еще больше горожан.

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