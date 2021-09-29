Новые спортплощадки появились в каждом округе

Более пяти тысяч городских территорий благоустроено в Москве за минувшее лето. На многих из них появились новые спортивные площадки. На самых интересных и необычных из них побывали корреспонденты "РГ".

Первым делом мы заглянули на Миусы. Вспомнили, как год назад, когда только власти предложили здесь обустроить спортивную зону, многие жители протестовали. Опасались за судьбу любимого сквера с 300-летними липами и дубами. И вот спортплощадки построены, а деревья стоят в целости и сохранности. Как удалось? В департаменте капитального ремонта, который курирует благоустройство в столице, объяснили, что под новый спортивный кластер выбрали буферную территорию между сквером и Дворцом творчества молодежи. В этом вытянутом прямоугольнике и раньше были какие-то невзрачные волейбольные площадки со строительными вагончиками. Сейчас же территория преобразилась. Любителей позаниматься спортом на свежем воздухе встречает яркая волейбольная площадка с прорезиненным покрытием. Рядом с ней установлена большая цветная коробка для панна-футбола, а под навесом - комплекс современных тренажеров. И это еще не все. Есть площадка для мини-футбола с искусственной травой и зрительными рядами под навесом. А под каштанами и липами расположилась настоящая армейская полоса препятствий: например, можно забраться на высокие бумы по узкой лестнице или попробовать преодолеть металлическую змейку из разноуровневых барьеров и щитов. Ну а уж разные турники и прочие приспособления для подтягивания, отжимания и растяжки - куда без них? Есть даже увесистая боксерская груша. Закрыт пока только павильон-раздевалка и остались кое-какие мелочи по благоустройству - их обещают доделать до 15 октября.

А вот и спортсмены. Один из них, Михаил Мешков, студент четвертого курса Российского государственного гуманитарного университета, расположенного по соседству, рассказал: "Эти тренажеры мы обнаружили случайно пару недель назад, когда они еще были перевязаны строительной лентой. Теперь уже не проходим мимо, чтобы не позаниматься. Хорошо, что рядом с вузом появился такой спортивный городок. Раньше приходилось довольствоваться гантелями в общежитии". Второй молодой человек, Борис Родионов, оказался тоже из РГГУ - он предусмотрительно захватил с собой на лекции спортивный костюм: "Чтобы сразу после занятий можно было потренироваться".

Студентам нравится этот городок и еще по одной причине: ведь для того, чтобы позаниматься в нем, не нужно покупать карту в фитнес-центр. Очень удобно - рядом, да еще и бесплатно.

Позаниматься спортом стало можно и с видом на Третьяковскую галерею. В Репинском сквере на Болотной набережной поставили две спортплощадки - с тренажерами и снарядами для воркаута. Леонид Ивакин, житель улицы Серафимовича, 2, рассказал, что особенно много народу здесь бывает по выходным, когда многие предпочитают погулять в центре города, а заодно и мышцы покачать.

Самый большой спорткластер этого года откроют на берегу Чермянки: там будет несколько полей, скейт-парк, гоночный трек и воркаут-зона

Нравится москвичам и профессиональная беговая дорожка с пружинящим резиновым покрытием между Трехгорным Валом и улицей 1905 года. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента капремонта Москвы, длина закольцованной новинки - 750 метров.

На северо-востоке столицы в районе Алтуфьево у пруда "Марс" открылась большая зона отдыха. Для рыбаков тут построили деревянные помосты. Парень, сидевший с удочкой, похвастался: "Карпов у нас - море, хоть турнир устраивай".

Москвичи, которым сидеть неподвижно в ожидании клева не по душе, сразу отправляются в спортивный кластер с тренажерами, которые одинаково подходят и для взрослых, и для детей. Нам продемонстрировали это трое дошкольников-погодков и их мама, 28-летняя Курсанай Сулайманова.

Пришел спорт и в Новую Москву. Там, в поселении Десеновское, по просьбе жителей открылась площадка для игры в старинную французскую игру петанк. Здесь с удовольствием играют "камушками" или увесистыми деревянными и металлическими шарами и взрослые, и ребятня. Специалисты говорят, что петанк помогает развить глазомер. А еще можно тут же неподалеку поиграть в футбол, городки, хоккей или покрутить финты на памп-треке.

Самый же большой спортивный кластер этого года власти обещают открыть в октябре на северо-востоке. Эта территория площадью 49,1 гектара расположена на берегу реки Чермянки на северо-востоке столицы. Здесь уже построили хоккейную коробку, возвели футбольное поле для круглогодичной игры в мяч, корты для тенниса. Завершается строительство скейт-парка и монтаж самой крупной в столице площадки для воркаута, а также единственного трека для моделей гоночных машин. Как ожидается, с открытием этого кластера в ряды 4,5 миллиона москвичей, которые регулярно занимаются спортом, наверняка вольются еще больше горожан.