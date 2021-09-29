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29.09.2021 11:26
Рубрика: Происшествия

Основатель ведущей в РФ компании по кибербезопасности арестован за госизмену

Текст: Иван Петров
В Москве громкое задержание. Силовики пришли в офис крупнейшей российской компании Group-IB, занимающейся вопросами кибербезопасности. Примечательно, что именно эта компания активно сотрудничает с российскими правоохранительными органами и спецслужбами. И не раз оказывала содействие им в расследовании громких IT-преступлений. Эта же компания разбиралась и с чистотой голосования на проекте "Голос.Дети", после того как появились сомнения в его честности.

В среду сначала появились сообщения о проведении "оперативных мероприятий" в столичном офисе компании. "28 сентября утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия. При этом сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня", - говорится в сообщении на сайте компании.

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Отмечается, что о причинах проводимых оперативно-разыскных мероприятий представителям компании неизвестно.

Позднее пришли новости из Лефортовского суда Москвы. "Постановлением суда в отношении Сачкова Ильи Константиновича (основатель Group-IB), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября 2021 года", - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Дела по этой статье ведет ФСБ России. В спецслужбе пока не прокомментировали претензии к предпринимателю. Не распространяются о них и в суде. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований о госизмене, засекречены.

По вмененному составу преступления Сачкову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

35-летний Илья Сачков является также доцентом кафедры информационной безопасности в МГТУ имени Баумана, членом различных экспертных комитетов Госдумы и МИД в области киберпреступности.

Group-IB - крупнейший разработчик решений для предотвращения кибератак и случаев кибермошенничества.

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