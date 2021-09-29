Почему цена "кофе с собой" такая разная - от 60 до 185 рублей

Новости

На испанском острове Пальма поток лавы приблизился к океану 02:11
Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю 02:02
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты 01:48
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 10 процентов 01:25
Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена 01:15
МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube 00:37
Сотрудников МИИТа наградили государственными и ведомственными наградами 00:07
В Подмосковье задержан ярославский педофил 28.09.2021
Дуров рассказал, что за заблокированы Telegram-каналы антипрививочников 28.09.2021
Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи 28.09.2021
РКН пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28.09.2021
"Динамо" обыграло "Спартак" в чемпионате КХЛ 28.09.2021
Климатологи смоделировали сценарий вымирания человечества 28.09.2021
Врач оценила число привитых от коронавируса россиян 28.09.2021
Рената Литвинова представит выставку "Северный ветер" 28.09.2021
Захарова: МИД РФ отреагирует на удаление двух каналов RT на Youtube 28.09.2021
Минтруд объяснил, когда отпуск можно заменить компенсацией 28.09.2021
МЭР: Товарооборот России и Китая в 2021 году может достичь нового рекорда 28.09.2021
В Беларуси при проведении спецмероприятия смертельно ранен сотрудник КГБ 28.09.2021
Экс-заместитель губернатора Кемеровской области заочно арестован 28.09.2021
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 28.09.2021
Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости Беларуси 28.09.2021
Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT 28.09.2021
В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов 28.09.2021
Дмитрий Чернышенко: На фундаментальные исследования направят 221 млрд рублей 28.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
29.09.2021 01:23
Рубрика: Экономика

Почему цена "кофе с собой" такая разная - от 60 до 185 рублей

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8573)
Разброс цен на стаканчик кофе "с собой" в Москве достиг 125 рублей. Тот, что за 60, и этот - вдвое дороже, разный по потребительским свойствам продукт, или дело просто в ценовых накрутках? Как рассказали опрошенные "РГ" эксперты, на стоимость безумно популярного в столице напитка могут влиять разные факторы. И далеко не всегда определяющим является качество и сорт самого кофе. Но отличия в приготовлении и происхождении сырья тоже есть.
Кофе - атрибут жителя большого города. Правда, его стоимость может серьезно отличаться даже в одном районе. Фото: Сергей Михеев Кофе - атрибут жителя большого города. Правда, его стоимость может серьезно отличаться даже в одном районе. Фото: Сергей Михеев
Кофе - атрибут жителя большого города. Правда, его стоимость может серьезно отличаться даже в одном районе. Фото: Сергей Михеев

"Довольно распространена ситуация, когда доля себестоимости самого кофе в структуре цены незначительна, - рассказал "РГ" гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. - Ведь крупные кофейни несут расходы на аренду помещения, зарплату официантов, бариста. Все это в конечном счете отражается на конечной стоимости кофе для посетителей". Впрочем, подчеркивают представители Soyuz Coffee, на цену может повлиять и зерно. И то, в каком виде оно поступает в кофейню. Кто-то приобретает зеленые зерна, кто-то сотрудничает с обжарщиками. Там, где сырье доходит "до кондиции" в самой кофейне, стоимость кофе дороже. "Вроде бы сейчас везде стоят кофейные машины, но и они бывают разных классов, - объясняет Рамаз Чантурия. - Есть такие, где любой человек может просто нажать кнопку, и кофе будет приготовлен по стандартным параметрам. А есть специальные рабочие места бариста, которые знают все о тонкостях обжарки и помола, регулируют давление в аппарате". И хотя в среднем, по оценке руководителя "Росчайкофе", качество кофе из автоматов сейчас приемлемое, многим все равно приятнее иметь дело с бариста. "Тут включается фактор персонализации, кофе специально сварен по вашим потребностям, - говорит Рамаз Чантурия. - Поэтому цена может быть дороже".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Цены на мясо птицы могут заморозить

Строго говоря, может отличаться даже цена одного и того же американо из автоматов разных классов, добавляют в Souyz Coffee. "Основные отличия этих машин - в контроле над завариванием, - отмечают собеседники "РГ". - У кофемашины с отдельной кофемолкой в среднем качество запчастей бывает выше, чем у аналогов, где "все включено". Это все равно, что сравнивать геймерский ноутбук с аналогичным по начинке стационарным компьютером".

Многое зависит и от бизнес-модели каждой кофейни. Предприниматели стремятся изучить среднюю цену на один и тот же вид кофе и могут даже снизить цену на напиток. При этом он будет тоже достойного качества. Но посетители, привлеченные дешевым и качественным кофе, явно оставят в кафе больше денег на сопутствующие продукты - те же роллы или десерты, на которые цена может подняться одновременно с удешевлением кофе. Но поскольку рост незначителен, покупатель-кофеман в конечном счете останется весьма довольным.

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Цены на продукты

Главное сегодня

МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю
Арестован подозреваемый в гибели 5 человек на Эльбрусе
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить