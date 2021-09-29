Почему москвичи все больше предпочитают покупать квартиры в новостройках

Еще пять-десять лет назад новостройки ассоциировались с голым бетоном - заходишь в новенькую квартиру, а в ней нет даже межкомнатных перегородок. Многих это привлекало - чем покупать вторичку и сдирать со стен шесть слоев обоев от предыдущих хозяев, лучше взять бетонную коробку и сразу сделать ремонт под себя. В последние годы, правда, ситуация начала меняться, а сейчас и вовсе стала другой - доля квартир с отделкой в массовых новостройках столицы впервые превысила 80%. А еще застройщики теперь предлагают жилье с готовым кухонным гарнитуром, а то и всей мебелью и техникой под ключ. Много ли желающих на все готовое?

Ремонт в ипотеку

Долю квартир с отделкой в столичных новостройках подсчитали аналитики компании "Метриум". По их данным, в августе застройщики предлагали 72% квартир с чистовой отделкой и 10% с предчистовой - это когда сделаны основные работы и остается только поклеить обои, постелить напольное покрытие и закончить другие косметические работы. В сумме получается 82%, соответственно, на голый бетон остается всего 18%. Речь идет именно о новостройках комфорт-класса - самом распространенном и доступном виде жилья, которое строят преимущественно на окраинах. "Еще год назад ситуация была иной, - признают аналитики. - На долю квартир с полной отделкой приходились 62%, а с предчистовой отделкой - 8%. В сумме получалось 70%. Без ремонта жилье достигало 30% рынка".

Что же произошло? Эксперты напоминают, что с весны прошлого года рынок жилья, а особенно новостроек изменился до неузнаваемости. Шутка ли - цены выросли на 25-30%! Поднялись они на фоне высокого спроса, который простимулировала льготная ипотека - впервые в истории страны любой человек мог купить квартиру под 6,5% годовых. Вдобавок сказался коронакризис и низкие ставки по банковским депозитам - люди стали снимать сбережения с банковских счетов и искать, куда их пристроить. По традиции обратили внимание на жилье - бывает ли у нас в стране валюта тверже бетона?

Доля кредитных сделок на рынке новостроек быстро достигла 70%, то есть две из трех строящихся квартир сейчас покупают в ипотеку. Понятное дело, лишних денег у ипотечников нет. Брать на ремонт еще один кредит, выплачивая ипотеку? Так недолго и банкротом стать. Поэтому все больше людей стали покупать новостройки с чистовой отделкой - так цену ремонта можно вложить в сумму кредита. Ежемесячный платеж вырастет всего на несколько тысяч рублей, зато вместо непригодной для жизни бетонной коробки вы получите квартиру, где нужно поставить только мебель. "Кроме того, при готовом ремонте можно не тратиться на самостоятельный поиск мастеров, закупку строительных материалов и т.п. К тому же отделка от застройщика всегда дешевле, так как работы и материалы приобретаются по оптовым ценам", - объясняет "РГ" гендиректор компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

Ремонт от застройщика обычно дешевле, так как работы и материалы приобретаются оптом

К тому же за последний год подорожали не только сами квартиры, но и ремонт. С одной стороны, выросли цены на строительные материалы. С другой - дороже стала рабочая сила, львиную долю ремонтов делали мигранты из стран Средней Азии, но из-за закрытых границ их теперь не хватает. "Я покупал квартиру без отделки в доме на этапе котлована два года назад, - рассказывает "РГ" москвич Константин Нефедов. - Чтобы понимать порядок цифр, заранее отправил знакомому бригадиру планировку и описание того, какой ремонт хочу. Он оценил пожелания примерно в 600-700 тысяч рублей за 40 квадратных метров. Сейчас подошло время получать ключи, я снова звоню этому бригадиру, а он мне говорит, во-первых, свободная очередь подойдет только через полгода, а во-вторых, готовить уже нужно минимум миллион рублей за тот же самый ремонт. При этом застройщик два года назад квартиру с отделкой предлагал всего на 450 тысяч рублей дороже. Теперь жалею, что отказался".

И гарнитур в придачу

Уловив моду на квартиры с отделкой, застройщики не только стали сдавать целые корпуса с отремонтированными квартирами, но и пошли дальше - предлагают жилье не только с обоями и ламинатом, но и готовой кухней, а то и всем остальным. Один из крупнейших застройщиков на днях отчитался, что подписал соглашение о сотрудничестве с самой большой в России фабрикой кухонь. В планах девелопера к концу года продать квартир и апартаментов с кухонными гарнитурами почти на 30 миллиардов рублей.

Цифра: 72 процента квартир в столичных новостройках сегодня предлагаются с чистовой отделкой. Еще в 10 процентах обещают предчистовую отделку.

Идем на сайт другого крупного застройщика. Квартиру здесь можно "собрать" как сэндвич в закусочной. Хотите отделку? Жмите эту кнопку. Хотите еще и мебель? Выбирайте - кухонных гарнитуров несколько вариантов на выбор. За стандартный придется заплатить 340 тысяч рублей, а за улучшенный вариант все 560 тысяч. Техника, столешницы, мойка и прочие детали идут в комплекте. Техника, кстати, чаще всего встроенная и включает в себя не только плиту, варочную панель и холодильник, но и посудомоечную машину, а также вытяжку. На первый взгляд дорого, но, с другой стороны, подобный вариант на стороне с установкой и доставкой вряд ли выйдет дешевле. А уж через пару лет, когда квартиру сдадут...

Так что девелоперы не зря отмечают растущий интерес к меблированным квартирам. Эксперты говорят, что популярность такого готового жилья будет расти и дальше, тем более на фоне низких ставок по ипотеке. Людям важно как можно больше расходов, связанных с жильем, включить в кредит - так два миллиона, необходимые на ремонт и мебель, можно превратить в лишние 10-15 тысяч рублей в месяц к ипотечному платежу. Да, платить их придется многие годы, но это хотя бы посильные суммы.

Кстати

Качество ниже плинтуса

Единственный минус, к которому нужно быть готовым, покупая квартиру с отделкой от застройщика, - качество. На стройплощадках ремонт обычно делают одновременно в сотнях квартир. Занимаются этим разные подрядчики, которые могут набрать рабочих хоть на ближайшей ферме - вчера они копали картошку, а сегодня уже кладут ламинат и кафельную плитку. Само собой, качество такого ремонта окажется не на высоте: обои быстро пойдут морщинами, мебель будет шататься из-за кривых полов, а новенький смеситель через неделю потечет, а через год покроется ржавчиной. На интернет-форумах обладатели квартир с ремонтом от застройщика признают, что через пару-тройку лет его приходится делать заново. С другой стороны, с учетом его цены - это уже неплохой вариант.