Под Тверью нашли тело пропавшего подростка

В Тверской области обнаружено тело подростка, пропавшего в ноябре 2020 года.

По информации регионального следственного управления СК РФ, ночью на 22 ноября 2020 года молодой человек находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и домой не вернулся.

Искали юношу в Осташковском городском округе, во всех других районах Тверской области, а также субъектах РФ. В поисках участвовали следователи и криминалисты СУ СК РФ, полиции, кинологи со служебными собаками, представители МЧС, водолазы, волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова", а также местные жители.

- Неоднократно, в том числе с применением специальной техники и беспилотных авиационных систем, осматривалась вся территория от деревни Рогожа до города Осташкова, а также от Осташкова до села Святое, включая заброшенные строения, дома, чердаки и подвалы, канализационные люки, колодцы, лесной массив, - рассказали в СУ СК. - Обследован берег и акватория озера Селигер по указанному направлению, опрошены жильцы домов в близлежащих населенных пунктах.

Скелетированное тело пропавшего подростка нашли 28 сентября в лесу в Осташковском городском округе при облете местности на вертолете ГУ МЧС.

Как пояснили в региональном СУ СК, место происшествия осмотрено с использованием современной криминалистической техники, назначены судебные экспертизы. Обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются.