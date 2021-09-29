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29.09.2021 12:52
Рубрика: Происшествия

Против бывшего начальника ФКУ "НИИ" ФСИН возбуждено уголовное дело

Текст: Наталья Козлова

Как объяснила корреспонденту РГ старший помощник руководителя следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело против бывшего начальника Федерального казенного учреждения "Научно-исследовательский институт" ФСИН России Андрея Быкова.

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- В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета при содействии сотрудников ФСБ России и УСБ ФСИН России установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ - "злоупотребление должностными полномочиями", - уточнила представитель ведомства.

По версии следствия, с апреля 2018 года по апрель 2021 года Быков, как начальник ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 трудовых договоров о трудоустройстве в Институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. В СК подчеркивают, что Быков знал, что эти сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, но тем не менее он "организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ в качестве вольнонаемных работников для получения дополнительного материального стимулирования". По подсчетам следователей, итог такой работы - ФКУ НИИ ФСИН России причинен ущерб на сумму больше 40 миллионов рублей.

Сейчас дома и на работе Быкова, а так же у его близких родственников идут обыски.

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