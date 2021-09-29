Против бывшего начальника ФКУ "НИИ" ФСИН возбуждено уголовное дело

Как объяснила корреспонденту РГ старший помощник руководителя следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело против бывшего начальника Федерального казенного учреждения "Научно-исследовательский институт" ФСИН России Андрея Быкова.

- В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета при содействии сотрудников ФСБ России и УСБ ФСИН России установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ - "злоупотребление должностными полномочиями", - уточнила представитель ведомства.

По версии следствия, с апреля 2018 года по апрель 2021 года Быков, как начальник ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 трудовых договоров о трудоустройстве в Институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. В СК подчеркивают, что Быков знал, что эти сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, но тем не менее он "организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ в качестве вольнонаемных работников для получения дополнительного материального стимулирования". По подсчетам следователей, итог такой работы - ФКУ НИИ ФСИН России причинен ущерб на сумму больше 40 миллионов рублей.

Сейчас дома и на работе Быкова, а так же у его близких родственников идут обыски.