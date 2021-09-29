"Рижская" станет одним из самых крупных транспортных хабов Москвы

Создание ТПУ "Рижская" улучшит транспортную доступность сразу трех столичных районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Сегодня здесь только размещены станции D2 и Калужско-Рижской линии метро, а в будущем она объединит еще два диаметра - D3 и D4, линию БКЛ, и высокоскоростную магистраль "Москва - Санкт-Петербург".

Пересадка на все эти линии и направления будет организована по принципу "сухие" ноги. "У жителей появятся удобные переходы между районами, а у пассажиров - быстрые и комфортные пересадки между разными видами транспорта. Этот хаб появится за счет формирования нового транспортного каркаса, который мы создаем по поручению мэра Москвы", - рассказывает заммэра и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Кстати, перенос части высокоскоростных поездов, следующих до СПБ, разгрузит и транспортный узел трех вокзалов.