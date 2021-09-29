Наталья Сергунина: Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Более двух тысяч заявок подано на московский конкурс "Лидеры цифровой трансформации".

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта, там же выбрать задачу и предложить ее решение. Прием заявок начался 27 августа и продлится до 22 октября.

"Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более 10 иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию. Общее число зарегистрированных участников уже превышает две тысячи", - рассказала Сергунина.

Разработчики выбирают конкурсные задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и в других отраслях. Больше всего заявок сейчас подано на создание рекомендательной системы для пользователей московских библиотек и интерактивной карты для размещения спортивной инфраструктуры.

Участникам проекта предлагается среди прочего повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, разработать сервис, который будет рекомендовать новости для пользователей сайта mos.ru и мобильного приложения "Моя Москва" на основе их интересов. Эти решения сделают городские онлайн-сервисы еще более полезными и удобными.

Заявки на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" принимают от коллективов в составе от трех до пяти человек. Если у участника нет команды, он сможет найти ее с помощью интерфейса в личном кабинете на сайте конкурса или обратиться к модераторам. Общий призовой фонд - 10 миллионов рублей. Победителями станут 10 команд, предложивших лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта москвичей.

Организатор конкурса - столичный департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии городского департамента информационных технологий. Оператор проекта - Агентство инноваций Москвы.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Писать нужно на этот электронный адрес: dpir-press@mos.ru.