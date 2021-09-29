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29.09.2021 08:50
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Текст: Любовь Проценко
Более двух тысяч заявок подано на московский конкурс "Лидеры цифровой трансформации".

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта, там же выбрать задачу и предложить ее решение. Прием заявок начался 27 августа и продлится до 22 октября.

"Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более 10 иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию. Общее число зарегистрированных участников уже превышает две тысячи", - рассказала Сергунина.

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Разработчики выбирают конкурсные задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и в других отраслях. Больше всего заявок сейчас подано на создание рекомендательной системы для пользователей московских библиотек и интерактивной карты для размещения спортивной инфраструктуры.

Участникам проекта предлагается среди прочего повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, разработать сервис, который будет рекомендовать новости для пользователей сайта mos.ru и мобильного приложения "Моя Москва" на основе их интересов. Эти решения сделают городские онлайн-сервисы еще более полезными и удобными.

Заявки на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" принимают от коллективов в составе от трех до пяти человек. Если у участника нет команды, он сможет найти ее с помощью интерфейса в личном кабинете на сайте конкурса или обратиться к модераторам. Общий призовой фонд - 10 миллионов рублей. Победителями станут 10 команд, предложивших лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта москвичей.

"Московская электронная школа" стала финалистом международной премии

Организатор конкурса - столичный департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии городского департамента информационных технологий. Оператор проекта - Агентство инноваций Москвы.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Писать нужно на этот электронный адрес: dpir-press@mos.ru.

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