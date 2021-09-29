Сервисы аренды электросамокатов получат субсидии

Новости

На испанском острове Пальма поток лавы приблизился к океану 02:11
Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю 02:02
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты 01:48
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 10 процентов 01:25
Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена 01:15
МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube 00:37
Сотрудников МИИТа наградили государственными и ведомственными наградами 00:07
В Подмосковье задержан ярославский педофил 28.09.2021
Дуров рассказал, что за заблокированы Telegram-каналы антипрививочников 28.09.2021
Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи 28.09.2021
РКН пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28.09.2021
"Динамо" обыграло "Спартак" в чемпионате КХЛ 28.09.2021
Климатологи смоделировали сценарий вымирания человечества 28.09.2021
Врач оценила число привитых от коронавируса россиян 28.09.2021
Рената Литвинова представит выставку "Северный ветер" 28.09.2021
Захарова: МИД РФ отреагирует на удаление двух каналов RT на Youtube 28.09.2021
Минтруд объяснил, когда отпуск можно заменить компенсацией 28.09.2021
МЭР: Товарооборот России и Китая в 2021 году может достичь нового рекорда 28.09.2021
В Беларуси при проведении спецмероприятия смертельно ранен сотрудник КГБ 28.09.2021
Экс-заместитель губернатора Кемеровской области заочно арестован 28.09.2021
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 28.09.2021
Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости Беларуси 28.09.2021
Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT 28.09.2021
В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов 28.09.2021
Дмитрий Чернышенко: На фундаментальные исследования направят 221 млрд рублей 28.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
29.09.2021 01:33
Рубрика: Экономика

Сервисы аренды электросамокатов получат субсидии

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8573)
Впервые с 1 октября столичные власти начнут принимать заявки от сервисов аренды электросамокатов на получение субсидий - всего им планируется раздать 75 миллионов рублей. Эти деньги помогут компаниям возместить часть расходов на закупку электросамокатов, то есть прокатного транспорта в городе станет больше. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

Несмотря на ряд резонансных происшествий с электросамокатами, город выделяет субсидии такому "спорному" виду транспорта. Дело в том, что он пользуется популярностью и отличается удобством, которого не могут достичь ни велосипеды, ни обычные самокаты. В этом сезоне москвичи и туристы совершили уже более шести миллионов поездок на электросамокатах, что втрое превышает показатели прошлого года, подсчитали в департаменте транспорта.

Фото: iStock
Судимым за тяжкие преступления запретят работать таксистами

"За время пандемии элетросамокаты наряду с велосипедами стали главными средствами передвижения для курьеров и волонтеров, поэтому за год парк проката расширился с 5 тысяч до 25 тысяч, а для сервисов доставки действовали специальные условия, - добавляет глава ведомства Максим Ликсутов. - По распоряжению мэра правительство несколько лет финансово помогает также такси и каршерингу, в этом году уже выделены субсидии в размере 282 миллионов рублей. А субсидия на развитие сервиса проката электросамокатов составит 75 миллионов рублей". Город прописывает для претендентов на субсидии требования к самокатам - они не должны разгоняться быстрее 25 км/час, но должны быть оснащены механической тормозной системой, передней фарой, звонком, сменными батареями, а возраст транспорта не может превышать один год на момент подачи заявки. В пресс-службе сервиса Whoosh "РГ" рассказали, что это первый случай выдачи грантов на развитие кикшеринга. "Мы планируем подавать заявку и приветствуем инициативу мэрии. Дептранс подтверждает важную роль кикшеринга как нового вида транспорта, развивая инфраструктуру и оказывая ему поддержку", - считают в компании.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю
Арестован подозреваемый в гибели 5 человек на Эльбрусе
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить