Сервисы аренды электросамокатов получат субсидии

Впервые с 1 октября столичные власти начнут принимать заявки от сервисов аренды электросамокатов на получение субсидий - всего им планируется раздать 75 миллионов рублей. Эти деньги помогут компаниям возместить часть расходов на закупку электросамокатов, то есть прокатного транспорта в городе станет больше. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

Несмотря на ряд резонансных происшествий с электросамокатами, город выделяет субсидии такому "спорному" виду транспорта. Дело в том, что он пользуется популярностью и отличается удобством, которого не могут достичь ни велосипеды, ни обычные самокаты. В этом сезоне москвичи и туристы совершили уже более шести миллионов поездок на электросамокатах, что втрое превышает показатели прошлого года, подсчитали в департаменте транспорта.

"За время пандемии элетросамокаты наряду с велосипедами стали главными средствами передвижения для курьеров и волонтеров, поэтому за год парк проката расширился с 5 тысяч до 25 тысяч, а для сервисов доставки действовали специальные условия, - добавляет глава ведомства Максим Ликсутов. - По распоряжению мэра правительство несколько лет финансово помогает также такси и каршерингу, в этом году уже выделены субсидии в размере 282 миллионов рублей. А субсидия на развитие сервиса проката электросамокатов составит 75 миллионов рублей". Город прописывает для претендентов на субсидии требования к самокатам - они не должны разгоняться быстрее 25 км/час, но должны быть оснащены механической тормозной системой, передней фарой, звонком, сменными батареями, а возраст транспорта не может превышать один год на момент подачи заявки. В пресс-службе сервиса Whoosh "РГ" рассказали, что это первый случай выдачи грантов на развитие кикшеринга. "Мы планируем подавать заявку и приветствуем инициативу мэрии. Дептранс подтверждает важную роль кикшеринга как нового вида транспорта, развивая инфраструктуру и оказывая ему поддержку", - считают в компании.