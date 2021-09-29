В Боткинской больнице открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи Городской клинической больницы имени Боткина начал свою работу. Расположился он в полностью перестроенном пятиэтажном здании 28-го корпуса.

Как сообщил "РГ" заведующий новым центром Сергей Лебедев, только за первый день работы у докторов побывали 392 пациента. Отвечая на вопрос, как же удалось принять такое большое количество больных, объяснил: "У нас 40 врачей, которые работают в две смены. А центр открыт все семь дней недели с 8.00 до 20.00. Так что проблем попасть к нам нет".

Это очень важно для жителей Западного административного округа, подчеркнул врач, так как прежде там не было своего диспансера. Поэтому пациенты лечились в отделениях четырех поликлиник, что им было не очень удобно. Сейчас же те из них, кто уже стоял на учете в своих поликлиниках, придут в Боткинскую по своему расписанию. Тех же, у кого только подозрение на опухоль, направит сюда врач поликлиники. "И если диагноз подтвердится, они будут и лечиться, и затем находиться под нашим диспансерным наблюдением в течение всей жизни, - продолжил рассказ Сергей Лебедев. - Снимают с учета после выздоровления через пять лет лишь пациентов с базально-клеточным раком кожи".

Важным шагом открытие этого центра в развитии нового стандарта онкологической помощи считает и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Комментируя его открытие, она сказала: "Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения - от первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах". Качественную диагностику здесь гарантирует сосредоточение всех самых современных уникальных технологий. Помимо всех инструментальных и лабораторных обследований некоторые манипуляции пациентам доступны прямо во время первичного приема. Онкомаммолог, например, может при необходимости сразу выполнить биопсию молочной железы. Для таких малых операций в центре оборудована собственная операционная с палатой пробуждения на четыре койки. Те же москвичи, у которых подтвердится диагноз, смогут тут же, в дневном стационаре на 22 койки, начать лечение химиотерапией. В сложных клинических случаях врачи воспользуются телемедициной и проведут консилиум с коллегами из других клиник.

В корпусе, в котором разместился новый центр, отремонтировали крышу, утеплили фасад, заменили все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки. Чтобы палаты для пациентов и кабинеты для врачей стали более удобными, провели перепланировку помещений. В итоге центр сможет принимать вдвое больше больных и проводить до 160 тысяч консультаций в год. В этом году, как сообщил недавно мэр Москвы Сергей Собянин, в городе закончится реконструкция еще двух таких же мощных амбулаторных центров - в 40-й и 1-й городской онкологической больнице.