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29.09.2021 01:13
Рубрика: Общество

В Боткинской больнице открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8573)
Центр амбулаторной онкологической помощи Городской клинической больницы имени Боткина начал свою работу. Расположился он в полностью перестроенном пятиэтажном здании 28-го корпуса.
Новый амбулаторный центр работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Новый амбулаторный центр работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Новый амбулаторный центр работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Как сообщил "РГ" заведующий новым центром Сергей Лебедев, только за первый день работы у докторов побывали 392 пациента. Отвечая на вопрос, как же удалось принять такое большое количество больных, объяснил: "У нас 40 врачей, которые работают в две смены. А центр открыт все семь дней недели с 8.00 до 20.00. Так что проблем попасть к нам нет".

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Выписки из истории болезни врачам будут больше не нужны

Это очень важно для жителей Западного административного округа, подчеркнул врач, так как прежде там не было своего диспансера. Поэтому пациенты лечились в отделениях четырех поликлиник, что им было не очень удобно. Сейчас же те из них, кто уже стоял на учете в своих поликлиниках, придут в Боткинскую по своему расписанию. Тех же, у кого только подозрение на опухоль, направит сюда врач поликлиники. "И если диагноз подтвердится, они будут и лечиться, и затем находиться под нашим диспансерным наблюдением в течение всей жизни, - продолжил рассказ Сергей Лебедев. - Снимают с учета после выздоровления через пять лет лишь пациентов с базально-клеточным раком кожи".

Важным шагом открытие этого центра в развитии нового стандарта онкологической помощи считает и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Комментируя его открытие, она сказала: "Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения - от первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах". Качественную диагностику здесь гарантирует сосредоточение всех самых современных уникальных технологий. Помимо всех инструментальных и лабораторных обследований некоторые манипуляции пациентам доступны прямо во время первичного приема. Онкомаммолог, например, может при необходимости сразу выполнить биопсию молочной железы. Для таких малых операций в центре оборудована собственная операционная с палатой пробуждения на четыре койки. Те же москвичи, у которых подтвердится диагноз, смогут тут же, в дневном стационаре на 22 койки, начать лечение химиотерапией. В сложных клинических случаях врачи воспользуются телемедициной и проведут консилиум с коллегами из других клиник.

В корпусе, в котором разместился новый центр, отремонтировали крышу, утеплили фасад, заменили все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки. Чтобы палаты для пациентов и кабинеты для врачей стали более удобными, провели перепланировку помещений. В итоге центр сможет принимать вдвое больше больных и проводить до 160 тысяч консультаций в год. В этом году, как сообщил недавно мэр Москвы Сергей Собянин, в городе закончится реконструкция еще двух таких же мощных амбулаторных центров - в 40-й и 1-й городской онкологической больнице.

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