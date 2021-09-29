В Москве изъяли 2,5 тонны незаконно добытого осетра

Более 2,5 тонны незаконно добытого русского осетра, а также десятки килограммов икры изъяли в Москве. Погранслужба ФСБ пресекла канал поставки в Московский регион особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как сообщили в ФСБ, в специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в Москве изъято более 2,5 тонны русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря. Также изъяли несколько десятков килограммов икры рыб осетровых видов. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам превышает 120 миллионов рублей. Начата доследственная проверка.