В Москве пройдут учения по тушению пожара в высотном здании

В Москве в среду, 29 сентября, пройдут масштабные пожарно-тактические учения по ликвидации пожара в высотном здании. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе проведение оперативной эвакуации людей.

"Сегодня высотки - неотъемлемая часть современного мегаполиса, поэтому уделяется особое внимание вопросам обеспечения их пожарной безопасности", - сказал Бирюков.

"Спасать" будут всех находящихся на 54 этаже строящегося здания комплекса "Москва-Сити".

"Спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых в свою очередь проведут линии для тушения пожара на высоте 226 метров, - отметил Петр Бирюков. - Восемь мотопомп, каждая весом около 300 килограмм, будут установлены через каждые десять этажей для подачи огнегасящей жидкости к очагу пожара".

В учениях будут задействованы 30 сотрудников столичного Пожарно-спасательного центра и семь единиц специальной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".

"Проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование", - заключил Петр Бирюков.