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29.09.2021 09:30
Рубрика: Общество

В Москве справки о болезни ребенка теперь доступны в электронной медкарте

Текст: Любовь Проценко

Электронная медицинская карта продолжает развиваться - теперь пользователям сервиса в цифровом виде доступны выданные справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у. Их можно найти в новом разделе медкарты "Мои справки" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Благодаря этому справки о болезни ребенка будут всегда под рукой, их можно быстро отправить в электронном виде или при необходимости распечатать, к примеру, для предоставления в спортивную секцию, которую посещает ребенок. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Правительство Москвы
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"Мы продолжаем вести активную работу по расширению возможностей электронной медкарты и для родителей, и для детей. Новый раздел "Мои справки" - это еще один шаг в этом направлении. Ранее самая востребованная справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в городских школах и детсадах. Теперь же мы открыли доступ к этим справкам и родителям. Благодаря этому важные документы не потеряются и будут храниться в электронной медкарте, что позволит при необходимости распечатать их или отправить онлайн в спортивные секции или частные детские сады и школы", - рассказала она.

В новый раздел уже загружены справки, выданные в городских поликлиниках с конца 2020 года. Все вновь созданные электронные справки по болезни детей будут доступны в этом разделе. При просмотре справки, в ней отображается дата выдачи, порядковый номер, ФИО врача-педиатра, наименование медучреждения, диагноз заболевания, наличие контакта с инфекционными больными, кому выдана справка, причина отсутствия, образовательное учреждение, а также даты освобождения от его посещения и рекомендованный период освобождения от физической нагрузки.

Напомню, с апреля текущего года приносить бумажную справку после болезни в городские школы или детские сады больше не нужно. Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой", появилась возможность оформлять справку 095/у в электронном виде, и она стала доступна онлайн как лечащим врачам поликлиник, так и медицинским работникам в образовательных учреждениях в системе "ЕМИАС.Школа". Учителя при этом могут видеть в электронном журнале "МЭШ" информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе об освобождении от физкультуры.

В настоящий момент родители также могут посмотреть в электронных медкартах своих детей протоколы врачебных осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписки из стационаров и данные о вызовах скорой помощи, действующие рецепты, историю вакцинации. Также есть возможность самостоятельно загрузить в медкарту сканированные документы о прививках и иммунодиагностических тестах, выполненных в частных и федеральных клиниках. Для удобства пользователей все документы из электронной медкарты можно скачать и затем отправить через мессенджеры или электронную почту.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребёнка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет.

В случае наличия стандартной учетной записи услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней. При наличии полной учетной записи - в тот же день. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме. Для открытия просмотра сведений медкарты следует просто перейти по ссылке.

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