В Москве в пандемию появились необычные вакансии

Пандемия не только приучила москвичей носить всюду маски и, заходя в помещение, первым делом искать глазами санитайзер, но и спровоцировала спрос на специалистов, о существовании которых еще два года назад мало кто слышал. В этом убедились журналисты "РГ", полистав сайты вакансий.

Вино на странный вкус

Одна из крупных столичных винотек объявила о поиске кависта - специалиста по продаже алкоголя. Обязательное требование - он должен иметь паросмию, то есть искаженное обоняние. Это довольно частое постковидное осложнение, когда человека начинают преследовать странные запахи, а вместо одних вкусов он начинает ощущать совершенно другие. О том, как проявляется паросмия, люди много рассказывают в соцсетях, и те, кто после болезни живет без вкуса и запаха, еще не самые несчастные. "Теперь вся еда как будто пропитана едкой химией, трапезы вообще перестали приносить удовольствие", - пишет москвич Владимир Куростынь. "А мне все пахнет сильно протухшим мясом. Рацион сократился до двух-трех продуктов, похудел на 8 килограммов уже", - вторит ему Роман Прядкин из Подмосковья. Но даже у тех, кому паросмия не доставляет великих хлопот, вкусы кардинально меняются.

И это лучше всего замечают именно в винных магазинах. "До пандемии самым покупаемым в нашей сети было вино "Каберне Совиньон". Но вот уже второй год подряд его продажи падают, постоянные клиенты говорят: вдруг перестало нравиться. Причем у всех производителей сразу", - рассказывает "РГ" ведущий менеджер торговой сети, специализирующейся на продаже спиртных напитков, Кирилл Дороднов. По его словам, любители "Каберне" чаще всего переключаются на вина, ничего общего не имеющие с этим сортом. Например, на портвейны или игристые вина.

Причина паросмии - повреждение коронавирусом центральной нервной системы, точнее, вкусовых и обонятельных луковиц в ее составе. Лекарств от паросмии нет, ее пытаются лечить психологическими методиками, заставляя больных "вспоминать", как пахнут и какой вкус имеют те или иные продукты. Кому-то это даже помогает, но многие так и продолжают жить в окружении адских запахов и странных вкусов. "Но человеческая природа такова, что со временем начинает приспосабливаться к любым условиям, искать возможность для получения положительных эмоций в любых ситуациях. Люди посещают рестораны и покупают вина и с паросмией. Только еда будет другая и вина других сортов", - объясняет психолог-психотерапевт Татьяна Хромова.

Это и учли в винотеке, которая ищет кависта с паросмией. Он, ориентируясь на собственный искаженный ковидом вкус, будет подбирать вина для покупателей с такой же проблемой, а также работать над составлением особой карты напитков, чтобы и другие сотрудники винотеки могли хорошо обслуживать подобных клиентов. Кстати, средняя зарплата кависта в Москве начинается от 70 тысяч рублей.

Прыг-скок, "ТикТок"

А крупное рекламное агентство ищет специалиста по просмотру TikTok - соцсети, состоящей из коротких и преимущественно музыкальных видео. Соискатель должен быть знаком с особенностями этой соцсети, с трех нот угадывать, какой тренд будет обыгрываться в видео, и обладать музыкальным кругозором, позволяющим продолжить слова любой песни из TikTok. Должностные обязанности того, кто получит эту работу, будут состоять из просмотра TikTok в течение как минимум восьми часов в день. Оттуда придется выуживать смешные ролики и перемещать их во внутренние чаты агентства. Работа удаленная и хорошо оплачиваемая - в вакансии обозначена зарплата в 250 тысяч рублей.

Продавать себя на рынке труда всегда было непросто, но сейчас особенно

"Многие компании, особенно перешедшие на удаленку, сталкиваются с тем, что сотрудники перестают испытывать радостные эмоции. Работая в офисе, сотрудники всегда находят время для неформального общения, собираясь на обед, перекур или традиционную чашку кофе с утра. Они делятся новостями, шутят, смеются, невольно переключаясь на позитивный настрой", - говорит Хромова. Дома таких переключений нет, и со временем у человека начинает накапливаться дефицит веселья. Психолог подчеркивает: даже если работающий на удаленке сотрудник находится дома не один и ему есть с кем перекинуться словом, это не заменяет тех положительных эмоций, которые он получает при общении с коллегами.

А проявляется дефицит веселья так: сначала привычный рабочий процесс начинает занимать больше времени, чем обычно. Потом становится все труднее включиться, и рабочий день растягивается до бесконечности. "Поэтому компании, у которых нет проблем с прибылью, сейчас предпочитают нанимать специальных людей, в чьи задачи входит в том числе и поддержание у сотрудников работоспособности и хорошего настроения", - утверждает Татьяна Хромова. Именно поэтому, считает она, и появляются такие вакансии.

К слову, крупные компании все чаще размещают объявления о поисках координатора по удаленной работе. Это еще одна постковидная вакансия. В задачи координатора входит помогать сотрудникам оставаться продуктивными - как за счет грамотной организации удаленного рабочего места, так и с помощью поддержания общего морального духа в компании. Зарплата этих специалистов в Москве начинается от 100 тысяч рублей.

Карьерные помощники

На пике пандемии на новый виток популярности вышла и специализация карьерного консультанта. "Продавать себя на рынке труда всегда было непросто, а сейчас, когда конкуренция выросла в разы, когда за счет удаленной работы компании могут нанимать специалистов из других городов и даже стран, помощь карьерного консультанта востребована как никогда", - считает карьерный консультант Ирина Ильичева. Как правило, карьерными консультантами становятся бывшие менеджеры по управлению персоналом крупных компаний, хорошо знакомые со всеми этапами найма, адаптации и карьерного продвижения сотрудников.

Чем они занимаются? "Помогают найти хорошую работу при наличии каких-то сложностей. Например, когда вы приехали в новый город или очень долго работали в одной компании без карьерного роста", - объясняет Ильичева. При этом гарантий трудоустройства карьерный консультант не дает. Но поможет составить несколько вариантов резюме и натренирует на прохождение собеседований в разных сферах. По сути, это тот же психолог, но с профессиональным уклоном. Услуги карьерного консультанта москвичам обойдутся в сумму от 2 до 5 тысяч за один полутора-двухчасовой прием.