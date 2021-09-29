В Воронежэнерго подтвердили готовность быстро реагировать на нештатные ситуации

По сценарию учений, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду, резкое ухудшение погодных условий в виде порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода вызвало массовые отключения в сетях 6-10 кВ. В результате потребители Новоусманского, Каширского районов Воронежской области остались без электричества.
Перед энергетиками была поставлена задача отработать порядок взаимодействия со всеми службами и ведомствами с целью восстановить электроснабжение потребителей в максимально сжатые сроки. Координация и мониторинг действий персонала, участвующего в ликвидации последствий стихии, проводилась из оперативного штаба, развернутого в Центре управления сетями филиала Воронежэнерго. Одним из важных пунктов программы учений была отработка действий по оперативному обеспечению резервными источниками энергоснабжения (РИСЭ) социально-значимых объектов.
После поступления вводных, бригады Воронежэнерго были переведены в режим повышенной готовности и незамедлительно приступили к устранению повреждений на линиях. По замыслу учений в Каширском районе без света остался районный отдел МВД, а в пригороде Воронежа - школа, энергоснабжение которой обеспечивает сторонняя ресурсоснабжающая организация. Специалисты Воронежэнерго оперативно доставили резервные источники электроснабжения на оба объекта и наладили временное энергоснабжение.
Кроме того, по легенде учений, из-за падения опоры аварийно отключилась воздушная линия 110 кВ. В результате без света осталось более 13 тысяч потребителей. Бригада воронежского участка службы линий электропередачи Воронежэнерго оперативно обнаружила место повреждения и совместно с бригадой ПАО "ФСК ЕЭС" Верхне-Донское ПМЭС установила новую опору и перетянула провода. Электроснабжение потребителей было восстановлено в максимально сжатые сроки.
По завершению учебных действий комиссия, в состав которой вошли руководящий и оперативный персонал "Россети Центр" - "Воронежэнерго", представители филиала АО "СО ЕЭС Воронежское РДУ", ПАО "ФСК ЕЭС" Верхне-Донского ПМЭС, регионального управления МЧС России, ПАО "ТНС энерго Воронеж", регионального департамента ЖКХ и энергетики, провела всесторонний анализ каждого этапа учений. "Результаты учений подтвердили высокую степень готовности персонала Воронежэнерго к быстрому и результативному реагированию на технологические нарушения в сети в условиях нештатных ситуаций, которые могут возникать в осенне-зимний период", - подвел итог директор филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго".
Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Центр"