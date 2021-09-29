В Воронежэнерго подтвердили готовность быстро реагировать на нештатные ситуации

В филиале "Россети Центр" - "Воронежэнерго" прошли совместные учения по отработке взаимодействия оперативного персонала субъектов электроэнергетики региона в случае возникновения аварийных ситуаций. В мероприятии также были задействованы члены Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Воронежской области, сотрудники регионального управления МЧС России, филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области" (Воронежское РДУ), ПАО "ТНС энерго Воронеж", ПАО "ФСК ЕЭС" Верхне-Донское ПМЭС, регионального департамента ЖКХ и энергетики и органов местного самоуправления. Впервые в учениях приняли участие и отработали совместные действия другие ресурсоснабжающие организации - ООО "Витекс", ООО "Энерговид".

По сценарию учений, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду, резкое ухудшение погодных условий в виде порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода вызвало массовые отключения в сетях 6-10 кВ. В результате потребители Новоусманского, Каширского районов Воронежской области остались без электричества.

Перед энергетиками была поставлена задача отработать порядок взаимодействия со всеми службами и ведомствами с целью восстановить электроснабжение потребителей в максимально сжатые сроки. Координация и мониторинг действий персонала, участвующего в ликвидации последствий стихии, проводилась из оперативного штаба, развернутого в Центре управления сетями филиала Воронежэнерго. Одним из важных пунктов программы учений была отработка действий по оперативному обеспечению резервными источниками энергоснабжения (РИСЭ) социально-значимых объектов.

После поступления вводных, бригады Воронежэнерго были переведены в режим повышенной готовности и незамедлительно приступили к устранению повреждений на линиях. По замыслу учений в Каширском районе без света остался районный отдел МВД, а в пригороде Воронежа - школа, энергоснабжение которой обеспечивает сторонняя ресурсоснабжающая организация. Специалисты Воронежэнерго оперативно доставили резервные источники электроснабжения на оба объекта и наладили временное энергоснабжение.

Кроме того, по легенде учений, из-за падения опоры аварийно отключилась воздушная линия 110 кВ. В результате без света осталось более 13 тысяч потребителей. Бригада воронежского участка службы линий электропередачи Воронежэнерго оперативно обнаружила место повреждения и совместно с бригадой ПАО "ФСК ЕЭС" Верхне-Донское ПМЭС установила новую опору и перетянула провода. Электроснабжение потребителей было восстановлено в максимально сжатые сроки.

По завершению учебных действий комиссия, в состав которой вошли руководящий и оперативный персонал "Россети Центр" - "Воронежэнерго", представители филиала АО "СО ЕЭС Воронежское РДУ", ПАО "ФСК ЕЭС" Верхне-Донского ПМЭС, регионального управления МЧС России, ПАО "ТНС энерго Воронеж", регионального департамента ЖКХ и энергетики, провела всесторонний анализ каждого этапа учений. "Результаты учений подтвердили высокую степень готовности персонала Воронежэнерго к быстрому и результативному реагированию на технологические нарушения в сети в условиях нештатных ситуаций, которые могут возникать в осенне-зимний период", - подвел итог директор филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Центр"