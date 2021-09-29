Как на частной земле ярославца могли появиться могилы

Ярославец Борис Вышеславов в 2017 году обнаружил на принадлежащей ему земле шесть могил, и до сих пор он не может добиться ни переноса захоронений, ни компенсации за свой испорченный участок.

Свой пай Борис Вышеславов отдал в аренду родному совхозу для заготовки сена, да только в итоге появились не стога, а кресты... Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Пай в 3,6 гектара, расположенный неподалеку от областного центра, Борис Валентинович получил при реорганизации сельхозпредприятия, на котором работал энергетиком. В 2014 году эту землю, чтобы она не зарастала бурьяном, он отдал в аренду родному совхозу для заготовки сена за символические 500 рублей в год.

- А налог потом сделали 1300 рублей, потому что кадастровая стоимость выросла. И получилось, что я этой арендой даже налог не окупал, - рассказывает мужчина сегодня.

В 2017-м владелец решил посмотреть, как его земельный надел используется, поехал на место и глазам своим не поверил: часть земли оказалась изрыта... могилами. Тогда Борис Вышеславов насчитал пять захоронений. Позже, в 2019 году, к ним добавилось шестое : в одну из оград люди подзахоронили другого усопшего родственника.

Толком объяснить, как такое могло случиться, мужчине в поселковой администрации не смогли. Но очевидно, что произошла путаница: земля ярославца находится неподалеку от муниципального кладбища, и, видимо, один человек где-то ошибся, другой не проследил, и как теперь все это исправлять, никто не знает.

- Под захоронения у кладбища Кузнечихинского поселения примерно в то же время отвели еще один участок, до которого нужно ехать мимо моего. Видимо, могильщику не показали, где точно это место. Или ответственные сами ошиблись. Чиновник из администрации, который уже не работает, сказал ему на словах, что место там-то и там-то. Колышки, мол, там стоят, - объясняет пострадавший.

Все последующие годы, с 2017-го, Борис Вышеславов пытался решить проблему в досудебном порядке. Он признается, что поднимать вопрос об эксгумации тел и переносе могил не хотел. Но время идет, а он по-прежнему владелец земли с таким вот неожиданным наполнением.

- Ему были предложены все варианты, в том числе выкуп участка по кадастровой стоимости, замена на равноценный участок в 3,6 гектара, перемежевание, только чтобы родственников умерших людей не беспокоить, - говорит глава Кузнечихинского поселения Ярославского района Александр Белозеров. В 2017 году он в этой должности еще не работал, а потому говорит, что не знает, кто допустил оплошность.

Предложения о выкупе участка или замене его на другой аналогичной площади действительно были, соглашается собственник. Однако ни выкупная цена, ни качество предложенной взамен земли его не устроило.

- Могилы занимают сотки две примерно, поэтому я предлагал администрации прирезать к моему участку аналогичный кусок земли с другой стороны. Власти на это не пошли. Просил заменить эти 3,6 гектара на такой же по площади и удобству участок в другом месте, но мне предложили его там, где нет ни подъезда, ничего. Мне это неинтересно. Я говорю: дайте мне такой же - возле населенного пункта, недалеко от города, чтобы дорога была нормальная. Нет, говорят, у такого участка кадастровая стоимость будет больше, нельзя. А денежную компенсацию предложили по кадастровой стоимости - 90 тысяч рублей за 3,6 гектара. Ну это же смешно, - негодует Борис Вышеславов.

Поскольку за несколько лет вопрос так и не был урегулирован, Борис Вышеславов обратился в суд с иском к администрациям Кузнечихинского сельского поселения и Ярославского района, потребовав перенести могилы с его земли на предназначенную для захоронений территорию.

В суде было установлено, что уполномоченное лицо администрации поселения выдавало разрешения на захоронения людей, погребенных на участке Вышеславова, но при определении конкретного места для выкапывания могил представители органов местного самоуправления не присутствовали.

Супруга одного из усопших рассказала, в частности, что после смерти мужа обратилась в администрацию поселения, где ей объяснили, в каком месте можно произвести захоронение. Она оформила все необходимые документы, и могильщик на указанном участке выкопал могилу. Аналогичным образом действовали и остальные родственники умерших. Все они, естественно, выступили категорически против эксгумации.

В итоге суд признал, что по российскому законодательству участок земли с размещенным на нем кладбищем не может находиться в частной собственности. Признал и тот факт, что истец фактически лишен права использовать свою землю по целевому назначению (она относится к категории "Земли сельхозназначения"). Однако сослался на то, что законодательство разрешает перенос захоронений только при угрозе затоплений, оползней и после стихийных бедствий, и указал на норму, разрешающую использование территории места погребения лишь через 20 лет с момента его переноса. Кроме того, суд посчитал, что восстановление нарушенного права путем переноса могил "будет несоразмерно последствиям". И Борису Вышеславову в его требованиях отказал.

- Получается, что они узаконили могилы на частной земле, узаконили незаконное захоронение. Выходит, что я могу привлекать любое похоронное агентство и зарабатывать деньги на захоронениях на своем участке, - горько иронизирует землевладелец, оставшийся, по сути, без земли. Между тем у Бориса Валентиновича имеются два сына, и отец говорит, что идеи об использовании земли есть. Кстати, сельхозпредприятие, узнав о могилах, договор об аренде участка расторгло.

Решение Ярославского районного суда Борис Вышеславов обжаловал в областном суде. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.