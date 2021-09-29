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29.09.2021 05:37
Рубрика: Происшествия

Хабаровчанин отправится в колонию за распространение наркотиков

Текст: Юлия Гарднер

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор 26-летнему местному жителю за распространение синтетических наркотиков. Установлено, что молодой человек организовал поставку запрещенных веществ в Хабаровский край из западных регионов страны.

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"Работая на крупнейший межрегиональный интернет-магазин, специализирующийся на сбыте синтетических наркотиков бесконтактным способом, фигурант получал крупные партии наркотиков, фасовал их на более мелкие и раскладывал в тайники в различных районах города Хабаровска", - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Вещества забирали другие участники организованной группы, фасовали и прятали в тайники.

Во время обыска дома у хабаровчанина сотрудники транспортной полиции обнаружили мини-лабораторию по производству наркотиков. Из квартиры изъяли предметы, используемые при производстве дурмана, а также весы, фасовочные пакеты, телефоны и банковские карты. По оценкам экспертов, всего обнаружено около 100 граммов амфетаминов, 100 граммов мефедрона, который фигурант изготовил в своей лаборатории и около трех килограммов прикурсоров.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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