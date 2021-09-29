Крейсер и подлодка ТОФ отстрелялись крылатыми ракетами у Камчатки

Ракетный крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" осуществили совместную стрельбу крылатыми ракетами неподалеку от Камчатки, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный ракетный крейсер "Омск" в ходе планового учения провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели", - уточнили в пресс-службе.

Флагман ТОФ произвел пуск крылатой ракеты "Вулкан", а экипаж субмарины - противокорабельной крылатой ракеты "Гранит" из подводного положения. По данным объективного контроля, мишень, находившаяся на расстоянии более 450 километров, была поражена.

В учениях участвовали 12 кораблей Тихоокеанского флота, самолеты морской авиации и беспилотники.