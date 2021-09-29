На таможне Владивостока нашли мощный источник радиации

Предмет с излучением, превышающим естественный радиационный фон в 200 раз, обнаружен в морском пункте пропуска Владивосток. Об этом сообщается на сайте Владивостокской таможни.

Предмет нашли в грузовике с ломом черных металлов, который должен был отправиться на экспорт.

Сначала подозрения таможенников вызвал сам грузовой автомобиль, радиационный фон которого был превышен в 13 раз. Во время его осмотра специалисты подразделения по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям морского пункта пропуска и краевого Управления Роспотребнадзора нашли и источник излучения - предмет цилиндрической формы весом почти 16 килограммов. Он состоял из обедненного урана-238 - одного из самых опасных металлов.

Уровень излучения от самого предмета превышал естественный фон более чем в 200 раз. Находка передана в специализированную организацию для дальнейшего захоронения.

- На нашей таможне такие находки не редкость. За последние три года это седьмой случай обнаружения радиационно опасных предметов в ломе черных металлов, - отметил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин.