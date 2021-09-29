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29.09.2021 08:00
Рубрика: Власть

Патрушев рассказал о 900 кибератаках на выборах и заблокированных сайтах

Особо безопасный остров
Текст: Иван Егоров (Южно-Сахалинск)
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на Сахалине ознакомился с работой одного из самых современных аппаратно-программных комплексов "Безопасный город". Патрушеву, в том числе показали в режиме реального времени, как работает поиск подозреваемых в совершении преступлений. На конкретном примере замеченных двух "подозрительных граждан" секретарю Совбеза продемонстрировали, как с помощью "умных" камер видеонаблюдения буквально за пять минут можно установить личность, подозреваемых в совершении преступлений. Помогает в этом система интеллектуального наблюдения, которая оснащена технологией распознавания лиц.
Фото: Иван Егоров Фото: Иван Егоров
Фото: Иван Егоров

Кроме того, замглавы МЧС России Виктор Яцуценко рассказал секретарю Совбеза о готовящемся внедрении на Сахалине новой системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. Она, например, позволит предсказать угрозу подтопления даже небольших территорий, вплоть до отдельных домов. Только в Южно-Сахалинске в рамках АПК "Безопасный город" установлены 3,7 тысячи камер на фасадах и подъездах 580 многоквартирных домов. Из них без малого 2,2 тысячи - с функцией распознавания лиц, остальные - обзорного видеонаблюдения. На автобусных остановках и в местах массового пребывания установлено почти полсотни терминалов экстренной связи.

Фото: Иван Егоров
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Итогом же двухдневной рабочей поездки Николая Патрушева на Сахалин стало совещание по вопросам информационной безопасности, которое касалось как Дальнего Востока, так и всей страны. Так, по данным секретаря Совбеза, за три дня проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября было выявлено более 900 комплексных компьютерных атак на систему дистанционного электронного голосования. По его словам, эти атаки были направлены на внедрение вредоносного программного обеспечения, а ряд из них носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки.

Всего, по данным Патрушева, только в Дальневосточном округе за полтора года было выявлено 8 тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. При этом, за последний год в два раза увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения.

"Отмечается возрастающая активность иностранных спецслужб, киберпреступников, направленная на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия", - заявил секретарь СБ РФ.

Кроме того, по его данным, за полтора года в стране было заблокировано около 90 тысяч интернет-ресурсов, содержащих запрещенную и недостоверную информацию, экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах. За это же время было зафиксировано сорок четыре с половиной тысячи преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. "К сожалению, 80 процентов из них остаются пока не раскрытыми", - отметил Патрушев. Кроме того, по его словам, вскрываются многочисленные факты применения цифровых технологий для финансирования террористических структур и вербовки боевиков. А также легализации преступных доходов, торговли наркотиками, распространения деструктивной информации и мошенничества. Серьезной угрозой, по мнению Патрушева, является распространение в интернете националистической идеологии, разжигание национальной розни, сепаратизма.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Многочисленные сайты и социальные сети активно используются для манипулирования сознанием людей, разрушения базовых российских моральных и культурных норм, религиозных устоев, семейных традиций, склонения подростков к суицидальному поведению, вовлечения их в криминальную субкультуру", - особо подчеркнул Патрушев.

Он также отметил, что в 3 раза возросло количество нарушений, которые создают предпосылки к утечке информации ограниченного доступа. Наибольший рост их отмечается в Забайкальском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Зачастую, по словам Патрушева, уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, и отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Секретарь Совбеза особо обратил внимание участников совещания, в котором участвовали все главы дальневосточных регионов, на медленное снижение зависимость отечественной IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения.

"Этому способствует систематическое нарушение установленных сроков и показателей по импортозамещению. Выявляются случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий", - заявил Патрушев. В этих условиях, по его мнению, важно усилить работу по защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления. А также уделять больше внимания профилактике распространения экстремистской идеологии в глобальной сети и повысить эффективность борьбы с киберпреступностью. Также секретарь Совбеза России, призвал активизировать работу по развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению отечественного программного обеспечения. А еще, по его мнению, необходимо сформировать безопасную среду оборота достоверной информации. "Для этого следует активизировать создание российской устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, развивать сеть отечественного телерадиовещания", - подытожил Николай Патрушев.

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