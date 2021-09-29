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Рубрика: Власть

Патрушев: За 1,5 года в РФ заблокировано 90 тысяч запрещенных интернет-ресурсов

Текст: Иван Егоров (Южно-Сахалинск)
За полтора года в стране было заблокировано около 90 тысяч интернет-ресурсов, содержащих запрещенную и недостоверную информацию, экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах. Об этом на совещание в Южно-Сахалинске, посвященном вопросам информационной безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Также по его данным за это время было зафиксировано сорок четыре с половиной тысячи преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. "К сожалению, 80 процентов из них остаются пока не раскрытыми", - отметил Патрушев.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новостии
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Кроме того, по его словам, вскрываются многочисленные факты применения цифровых технологий для финансирования террористических структур и вербовки боевиков. А также легализации преступных доходов, торговли наркотиками, распространения деструктивной информации и мошенничества. Серьезной угрозой, по мнению Патрушева, является распространение в интернете националистической идеологии, разжигание национальной розни, сепаратизма.

"Многочисленные сайты и социальные сети активно используются для манипулирования сознанием людей, разрушения базовых российских моральных и культурных норм, религиозных устоев, семейных традиций, склонения подростков к суицидальному поведению, вовлечения их в криминальную субкультуру", - особо подчеркнул секретарь СБ РФ. В этих условиях, по его мнению, важно усилить работу по защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления. А также уделять больше внимания профилактике распространения экстремистской идеологии в глобальной сети и повысить эффективность борьбы с киберпреступностью.

Также секретарь Совбеза России, призвал активизировать работу по развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению отечественного программного обеспечения. А еще, по его мнению, необходимо сформировать безопасную среду оборота достоверной информации. "Для этого следует активизировать создание российской устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, развивать сеть отечественного телерадиовещания", - подытожил Николай Патрушев.

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