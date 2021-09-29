Патрушев: Зафиксировано более 900 кибератак на систему электронного голосования

Всего, по данным Патрушева, только в Дальневосточном округе за полтора года было выявлено восемь тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. При этом, по его словам, за последний год в два раза увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения.
"Отмечается возрастающая активность иностранных спецслужб, киберпреспупников, направленная на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия", - заявил секретарь СБ РФ.
Он также отметил, что в три раза возросло количество нарушений, которые создают предпосылки к утечке информации ограниченного доступа. Наибольший рост их отмечается в Забайкальском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Зачастую, по словам Патрушева, уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, и отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Секретарь Совбеза особо обратил внимание участников совещания, в котором участвовали все главы дальневосточных регионов, на медленное снижение зависимость отечественной IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения.
"Этому способствует систематическое нарушение установленных сроков и показателей по импортозамещению. Выявляются случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий", - заявил Патрушев.