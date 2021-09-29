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29.09.2021 05:55
Рубрика: Власть

Патрушев: Зафиксировано более 900 кибератак на систему электронного голосования

Текст: Иван Егоров (Южно-Сахалинск)
За три дня проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября было выявлено более 900 комплексных компьютерных атак на систему дистанционного электронного голосования. Об этом на совещании на Сахалине заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, эти атаки были направлены на внедрение вредоносного программного обеспечения, а ряд из них носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Виктор Толочко/РИА Новостии Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Виктор Толочко/РИА Новостии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Виктор Толочко/РИА Новостии

Всего, по данным Патрушева, только в Дальневосточном округе за полтора года было выявлено восемь тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. При этом, по его словам, за последний год в два раза увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения.

Фото: Виктор Темин / РИА Новости
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"Отмечается возрастающая активность иностранных спецслужб, киберпреспупников, направленная на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия", - заявил секретарь СБ РФ.

Он также отметил, что в три раза возросло количество нарушений, которые создают предпосылки к утечке информации ограниченного доступа. Наибольший рост их отмечается в Забайкальском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Зачастую, по словам Патрушева, уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, и отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Секретарь Совбеза особо обратил внимание участников совещания, в котором участвовали все главы дальневосточных регионов, на медленное снижение зависимость отечественной IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения.

"Этому способствует систематическое нарушение установленных сроков и показателей по импортозамещению. Выявляются случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий", - заявил Патрушев.

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