Ракетную стрельбу крейсеров ТОФ показали на видео

Минобороны опубликовало видео ракетных стрельб в Тихом океане. В ходе планового учения флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" расстреляли корабль-мишень крылатыми ракетами.

- Атомный подводный крейсер "Омск" выполнил стрельбу из подводного положения. Цель находилась на расстоянии более 450 километров. Район стрельб был закрыт для гражданского судоходства, - уточнили в штабе Тихоокеанского флота.

"Варяг" запустил ракету "Вулкан", "Омск" выстрелил "Гранитом". В обеих комплексах использованы схожие технологии. Ракеты "Вулкана" и "Гранита" подкрадываются к цели на малой высоте и околозвуковой скорости. Они умеют обмениваться информацией и распределять цели. Подойдя ц цели вплотную, ракеты включают головки самонаведения и атакуют одновременно с разных сторон.