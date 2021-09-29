Секретарю Совбеза РФ показали работу "Безопасного города" на Сахалине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на Сахалине ознакомился с работой одного из самых современных аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Патрушеву, в том числе, показали в режиме реального времени, как работает поиск подозреваемых в совершении преступлений.

На конкретном примере замеченных двух "подозрительных граждан" секретарю Совбеза продемонстрировали, как с помощью "умных" камер видеонаблюдения буквально за пять минут можно установить личность подозреваемых в совершении преступлений. Помогает в этом система интеллектуального наблюдения, которая оснащена технологией распознавания лиц.

Кроме того замглавы МЧС России Виктор Яцуценко рассказал секретарю Совбеза о готовящемся внедрении на Сахалине новой системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. Она, например, позволит предсказать угрозу подтопления даже небольших территорий, вплоть до отдельных домов.

Только в Южно-Сахалинске в рамках АПК "Безопасный город" установлены 3,7 тысячи камер на фасадах и подъездах 580 многоквартирных домов. Из них без малого 2,2 тысячи - с функцией распознавания лиц, остальные - обзорного видеонаблюдения. На автобусных остановках и в местах массового пребывания установлено почти полсотни терминалов экстренной связи.