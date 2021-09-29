В Бурятии осудили новосибирца, укравшего 20 тонн кедровых орехов

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор жителю Новосибирска, укравшему 20 тонн кедровых орехов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в сентябре прошлого года мужчина придумал план по похищению крупной партии кедровых орехов, принадлежавшей новосибирской фирме. Он попросил водителя одной из транспортных компаний вывезти орехи из бурятского города Закаменска. А затем нашел того, кто согласился продать их в Улан-Удэ.

"Преступными действиями обществу причинен ущерб на сумму 5,2 миллиона рублей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчину суд признал виновным по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел, что во время совершения кражи обвиняемый отбывал условное наказание, а также отказался возместить ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил.