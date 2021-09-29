В Приморье назвали сроки четвертой волны COVID-19

Наступление четвертой волны коронавирусной инфекции в Приморском крае прогнозируют в середине октября.

Она уже началась в западных регионах России, в Приморье же ее наступление отсрочила теплая осень, которая характерна для южных дальневосточных регионов.

- Нам повезло в том, что у нас более теплая осень и любая волна респираторной вирусной инфекции к нам приходит с опозданием на две недели. Четвертую волну ждем в течение полутора - двух недель, - сообщила на брифинге начальник отдела оказания помощи взрослому населению краевого минздрава Евгения Шутка.

Какой именно штамм COVID-19 придет в регион, пока неизвестно. По словам представителя минздрава, одна из особенностей сегодняшнего коронавируса - наличие кишечных проявлений, высокой температуры, озноба.

Однако пока вводить дополнительные ограничения в крае не будут. В Приморье имеется месячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. "Коронавирусные" больницы сейчас заполнены на 72 процента, в резерве есть 560 коек.

В общей сложности в регионе выявлено 67,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, выздоровели 60,7 тысячи человек, скончались 1145.