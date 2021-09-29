В Приморье рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

План по вакцинации от коронавируса в Приморском крае выполнен пока на треть. Об этом на брифинге сообщила руководитель отдела оказания помощи взрослому населению краевого минздрава Евгения Шутка.

По ее словам, необходимо вакцинировать почти 1,2 миллиона приморцев, что составляло бы 80 процентов взрослого населения региона. На сегодняшний день привиты около 417 тысяч жителей.

"То есть мы выполнили только треть от плана, около 30 процентов, поэтому много работы еще предстоит", - приводит слова чиновницы РИА Новости.

По данным местных властей, в последние дни в Приморье ежедневно регистрируют около 200 заболевших COVID-19.